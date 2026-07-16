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Friedrich Merz către MAGA: „Nu vă amestecați în alegerile din Europa!”

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Friedrich Merz
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Program de finanțare de 5 milioane de dolari Oficiali ai Departamentului de Stat au negat că ar interveni în politica europeană

Departamentul de Stat al SUA alocă fonduri în valoare de aproape 5 milioane de dolari pentru a contribui la apărarea a ceea ce ei descriu drept „moștenirea civilizației occidentale” în Europa. Miercuri, cancelarul german Friedrich Merz a criticat un nou program de finanțare în valoare de un milion de dolari al administrației președintelui american Donald Trump, menit să susțină „libertatea de exprimare și libertatea religioasă” în Europa, scrie POLITICO.

Finanțarea vine pe fondul eforturilor SUA de a sprijini partidele naționaliste din Europa, ca parte a Strategiei de Securitate Națională a țării, precum și al legăturilor tot mai strânse dintre administrația Trump și extrema dreaptă europeană, inclusiv partidul Alternativa pentru Germania (AfD).

„Noi nu ne amestecăm în alegerile americane; ne-am ținut întotdeauna de acest principiu”, a declarat Merz la Berlin, răspunzând la întrebarea unui jurnalist care dorea să afle dacă el considera această inițiativă o acțiune legitimă de susținere sau o ingerință politică. „La rândul meu, nu doresc ca guvernul american sau instituțiile afiliate acestuia să se amestece în alegerile germane”, a adăugat el.

Program de finanțare de 5 milioane de dolari

Departamentul de Stat al SUA a lansat luni un program de finanțare în valoare de aproape 5 milioane de dolari „pentru consolidarea și dezvoltarea rezilienței democratice, a statului de drept, a libertății de exprimare și a libertății presei, precum și a apărării drepturilor omului în Europa”. Beneficiarii ar trebui să „abordeze provocările legate de suveranitatea națională, migrație, cenzură și războiul juridic, în conformitate cu filosofia politică comună, legislația și moștenirea noastră civilizațională occidentală comună”, se arată în comunicat.

Financial Times a fost primul care a relatat despre acest program, care ar putea acorda solicitanților individuali până la 3 milioane de dolari.

Deși apelul nu menționează în mod explicit partidele politice ca potențiali beneficiari, Merz a subliniat ilegalitatea sprijinului financiar din străinătate acordat actorilor politici din Germania.

„Este ilegal să finanțezi partidele politice din Germania din străinătate”, a declarat liderul conservator. „Și presupun că prietenii noștri din întreaga lume, în special, vor respecta, de asemenea, aceste norme juridice pe care le-am stabilit în Germania”, a adăugat el.

Oficiali ai Departamentului de Stat au negat că ar interveni în politica europeană

Oficiali ai Departamentului de Stat al SUA au negat anterior că ar interveni în politica europeană, în ciuda faptului că au avut întâlniri cu politicieni de extremă dreaptă din Europa, inclusiv cu reprezentanți ai AfD.

Partidul AfD ocupă primul loc în sondajele naționale și are șanse reale de a ajunge la putere pentru prima dată la nivel regional, în landul Saxonia-Anhalt din estul Germaniei, în luna septembrie.

La începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, partidul de extremă dreaptă a primit cu entuziasm susținerea lui Elon Musk, antreprenorul din domeniul tehnologiei și susținător al lui Trump, și a salutat atacul vicepreședintelui JD Vance la adresa barierelor europene împotriva extremei drepte, la Conferința de Securitate de la München de anul trecut.

Însă conducerea partidului s-a distanțat — cel puțin public — de mișcarea MAGA în ultimele luni, din cauza a ceea ce consideră a fi realitățile politice urgente din bastioanele de extremă dreaptă ale fostei Germanii de Est, în perspectiva alegerilor regionale din septembrie.

Într-un context mai larg, noul program de finanțare pare să vizeze în mod specific eforturile Uniunii Europene de a reglementa marile companii tehnologice americane.

„Instituțiile supranaționale și guvernele folosesc puterea statului pentru a submina principiile fundamentale ale autoguvernării democratice prin legi prea generale și vagi privind discursul de ură și prin reglementări privind conținutul online care controlează și pedepsesc discursul, în timp ce suprimă participarea politică”, se menționează în anunțul de finanțare.

Editor : M.C

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