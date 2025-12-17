Live TV

ANRE a propus majorarea tarifelor la energie de la 1 ianuarie 2026. Oltenia e singura regiune unde tariful de distribuție scade

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat marți, 16 noiembrie, proiectele de ordine prin care propune modificarea tarifelor reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice, tarife care ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026, după parcurgerea procedurilor de aprobare finală. Măsura vizează operatorul național de transport, Transelectrica, precum și cei patru mari distribuitori concesionari de energie electrică din România. În aproape toate regiunile țării sunt prevăzute scumpiri, singura excepție fiind Oltenia, unde ANRE a propus o reducere a tarifului de distribuție.

În ceea ce privește transportul energiei electrice, ANRE a propus majorări de peste 10% pentru ambele componente tarifare aplicate de Transelectrica.

Tariful de extragere a energiei din rețea ar urma să crească de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh, ceea ce înseamnă un avans de 10,35%, iar tariful de introducere a energiei în rețea ar urma să urce de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh, respectiv o creștere de 10,33%. Toate valorile sunt exprimate fără TVA.

Corecții și recalculări pentru noua perioadă de reglementare

Potrivit ANRE, aceste ajustări rezultă din analiza datelor transmise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica și includ reproiectarea veniturilor țintă pentru a cincea perioadă de reglementare, corecțiile aferente perioadei a patra de reglementare, precum și corecțiile anuale aferente anului 2024.

Totodată, în proiectul de ordin este stabilit și prețul reglementat al energiei electrice reactive perceput de Transelectrica pentru anul 2026, de 0,1821 lei/kVARh, fără TVA.

Diferențele cele mai mari apar în zona distribuției energiei electrice, unde ANRE propune tarife distincte pentru fiecare regiune, în funcție de starea tehnică a rețelelor, nivelul pierderilor tehnologice, costurile asociate acoperirii acestora și necesarul de investiții pentru modernizarea și întărirea infrastructurii.

Pentru Rețele Electrice România, operator preluat de grupul grec PPC de la Enel, tariful de distribuție ar urma să crească cu 7,91%, de la 294,08 lei/MWh la 317,39 lei/MWh.

În cazul Distribuție Energie Electrică România, cunoscută ca DEER, majorarea propusă este una redusă, de 1,25%, tariful urmând să urce de la 350,93 lei/MWh la 355,34 lei/MWh.

Delgaz Grid ar urma să aplice una dintre cele mai mari creșteri, de 9,81%, tariful de distribuție fiind propus să crească de la 353,23 lei/MWh la 387,91 lei/MWh.

Singura excepție de la trendul general de scumpire este Distribuție Energie Oltenia.

În această zonă, ANRE a propus o scădere a tarifului de distribuție cu 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh.

Este singura regiune de rețea din România în care consumatorii ar putea beneficia de costuri mai mici de distribuție, începând cu 2026, dacă proiectul de ordin va fi aprobat în forma finală.

Impactul asupra facturilor consumatorilor

Tarifele de transport și distribuție reprezintă componente reglementate ale facturii finale la energie electrică și sunt plătite de toți consumatorii, indiferent de furnizorul ales.

Deși ele nu reprezintă întreaga factură, majorările propuse de ANRE ar putea pune presiune suplimentară asupra costului final al energiei electrice, în special în regiunile unde tarifele de distribuție cresc semnificativ.

Impactul exact asupra facturilor va depinde de nivelul consumului, de structura tarifară aplicabilă fiecărui client și de eventualele măsuri de sprijin sau scheme de plafonare care vor fi în vigoare la acel moment.

ANRE a precizat că proiectele de ordine privind tarifele de transport și distribuție pentru anul 2026 au fost transmise operatorilor în lunile noiembrie și decembrie 2025 și sunt publicate spre informare pe site-ul instituției.

Acestea urmează să fie discutate în Consiliul consultativ și supuse aprobării Comitetului de reglementare al ANRE.

Autoritatea a menționat că datele avute în vedere la stabilirea tarifelor pentru 2026 pot suferi modificări în urma verificărilor și analizelor finale, până la adoptarea formei definitive a ordinelor.

Vezi nota de informare referitoare la Proiectul de ordin privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice și a prețului energiei electrice reactive aici

