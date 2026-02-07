Live TV

Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care s-a întâlnit, sâmbătă, la frontiera cu Ucraina, cu omologul său ucrainean Denys Shmyhal, afirmă că, „indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri”, oamenii trebuie să aibă energie, fără excepţii. „România ajută responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică”, mai spune Ivan.

„Astăzi, pe teren, la graniţa cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente. În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de graniţe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepţii”, a scris, sâmbătă, ministrul pe o reţea de socializare.

Potrivit acestuia, poziţia României este „fermă”. Astfel, interconectările România-Ucraina trebuie operate în condiţii de maximă siguranţă, inclusiv în situaţii de urgenţă, România îşi exercită rolul în reţeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta Sistemul Energetic Naţional. „Consumatorii români rămân o prioritate în orice decizie de operare”, subliniază Ivan.

Ministrul Energiei precizează că Ucraina face „eforturi continue” pentru a menţine funcţionarea sistemului energetic în „condiţii extrem de dificile” şi pentru a rămâne conectată la reţeaua europeană.

„Cooperarea regională şi coordonarea tehnică sunt esenţiale pentru stabilitate, de ambele părţi ale graniţei. De aceea, am adus la aceeaşi masă şi Transelectrica, prin colegul meu Ştefăniţă Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea şi echilibrul reţelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcţionează şi cu atenţie permanentă la propria securitate energetică”, mai spune ministrul Energiei.

