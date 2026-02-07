Live TV

Video Viktor Orban, declarație dură la un miting: Ucraina este „dușman” al Ungariei

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
Premierul ungar Viktor Orban / Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat Ucraina „dușman” al Ungariei în timpul unui discurs ținut la un miting pe 7 februarie, anunță Kyiv Independent. Orban, considerat pe scară largă cel mai apropiat aliat al Kremlinului în Uniunea Europeană, a criticat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.

Vorbind la un miting în orașul maghiar Szombathely pe 7 februarie, Orban a criticat Ucraina pentru că a cerut UE să oprească importurile de energie ieftină din Rusia. „Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, deci Ucraina este dușmanul nostru”, a spus el.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Consiliul UE a aprobat planurile de interzicere a achizițiilor de gaze rusești până în 2027. Ungaria și Slovacia – ambele țări prietenoase cu Moscova, care rămân puternic dependente de gazele rusești – au contestat decizia la Curtea Europeană de Justiție.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Orban a criticat, de asemenea, aspirațiile Ucrainei de a adera la UE, insistând din nou că, deși Ungaria ar trebui să coopereze cu Ucraina ca vecină, Kievului nu ar trebui să i se acorde niciodată statutul de membru al UE.

„Maghiarii nu ar trebui să dorească o cooperare militară sau economică împreună cu ucrainenii, deoarece aceștia ne târăsc în război”, a afirmat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Orban a anunțat, de asemenea, că va vizita Washingtonul pentru reuniunea inaugurală a „Consiliului Păcii” al președintelui american Donald Trump.

Citește și:

Opoziția din Ungaria promite taxă pe avere și adoptarea euro în programul electoral

Deși UE a eliminat treptat majoritatea importurilor de petrol din Rusia și a redus achizițiile de gaze naturale din Rusia cu 75 % între 2021 și 2025, aceasta rămâne principalul cumpărător al Moscovei atât de gaze naturale transportate prin conducte, cât și de gaze naturale lichefiate (GNL).

Ungaria s-a opus de mult timp eforturilor mai ample ale UE de a reduce dependența de energia rusă, exercitându-și dreptul de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Moscovei și a refuza ajutorul pentru Ucraina. Recenta măsură de interzicere a importurilor de energie din Rusia a fost introdusă ca o decizie de politică comercială, mai degrabă decât ca o măsură de sancționare, ceea ce a permis adoptarea ei cu majoritate calificată, în ciuda opoziției Ungariei și Slovaciei.

Ultimele declarații inflamatorii ale lui Orban vin cu două luni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, care vor avea loc în aprilie. Deși sondajele arată că Orban se află în urma liderului opoziției, Peter Magyar, Orban a respins aceste cifre ca fiind „propagandă” la începutul discursului său.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Maia Sandu
1
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
2
Dosarul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară...
poluare rau drina bosnia
3
Plastic, mobilier, deșeuri medicale: Gunoi din trei țări care se acumulează anual pe un...
Viktor Orban Călin Georgescu
4
Viktor Orban, acuzat că pregătește o campanie de dezinformare pe TikTok asemănătoare cu...
general rus Vladimir Alekseiev
5
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Digi Sport
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar
Opoziția din Ungaria promite taxă pe avere și adoptarea euro în programul electoral
Donald Trump receives Viktor Orban
„Am primit o invitaţie”. Viktor Orban anunţă când va fi inaugurat „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
Donald Trump, mesaj de susţinere pentru realegerea lui Orban, aflat în dificultate în sondajele din Ungaria: „Viktor muncește din greu”
militari ucraineni
Trei responsabili militari ucraineni au fost interzişi în Ungaria, pe motiv că ar fi implicaţi în recrutări forţate
Peter Magyar
Partidul Tisza din Ungaria conduce în sondajele preelectorale. O formațiune de extremă dreapta, pe cale să intre în Parlament
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Nicușor Dan a primit invitația de la Donald Trump să participe la...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile...
donald trump
O puternică țară europeană îl refuză categoric pe Donald Trump: „Nu...
HAgzBhhXQAA3d8S
Oana Țoiu, mesaj în SUA: „România poate proteja regiunea de folosirea...
Ultimele știri
O bacterie prezentă în ochi, asociată cu boala Alzheimer și declinul cognitiv, arată un nou studiu
După negocierile SUA-Iran, premierul israelian Benjamin Netanyahu anunță că merge la Casa Albă. Ce vrea să-i transmită lui Donald Trump
Jeffrey Epstein și-a testat ADN-ul pentru prelungirea vieții, arată documentele publicate de administrația Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pentru patru zodii urmează transformări radicale în relații. Venus și Uranus schimbă regulile jocului
Cancan
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o...
Fanatik.ro
Cum a apărut Mihaela Buzărnescu la piscină. Jucătoarea de tenis a uimit cu o imagine în costum de baie
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă...
Adevărul
Ambasadorul SUA, „trimis la plimbare” de oficiali polonezi. De ce reprezentanții noștri tac când România este...
Playtech
Ancheta morții lui Mario, dată peste cap. Mai există un suspect, familiile au început să vorbească: „Să îl...
Digi FM
După ani de încercări, Ricky Martin și‑a vândut apartamentul din Manhattan. Cât a obținut pe locuința cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce Ion Țiriac i-a dat pe mână toată averea de 2,5 miliarde $, a anunțat în ce va investi 100.000.000
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Kristen Stewart, despre prințesa Diana, la cinci ani de la rolul din „Spencer”. „Pot plânge oricând mă...
Adevarul
Întâmplările stranii de la originea stațiunii Semenic, perla Banatului Montan: „Oferă mai mult decât Davosul”
Newsweek
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 1.950 lei în 2026. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii?
Digi FM
„Superbă”. Charlize Theron, apariție surpriză la ceremonia de deschidere a JO 2026. Actrița a transmis un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lawrence susține că a pierdut un rol într-un celebru film regizat de Tarantino, pe motiv că nu era...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă