Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat Ucraina „dușman” al Ungariei în timpul unui discurs ținut la un miting pe 7 februarie, anunță Kyiv Independent. Orban, considerat pe scară largă cel mai apropiat aliat al Kremlinului în Uniunea Europeană, a criticat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul pe parcursul războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei.

Vorbind la un miting în orașul maghiar Szombathely pe 7 februarie, Orban a criticat Ucraina pentru că a cerut UE să oprească importurile de energie ieftină din Rusia. „Oricine spune asta este un dușman al Ungariei, deci Ucraina este dușmanul nostru”, a spus el.

Declarațiile sale vin la scurt timp după ce Consiliul UE a aprobat planurile de interzicere a achizițiilor de gaze rusești până în 2027. Ungaria și Slovacia – ambele țări prietenoase cu Moscova, care rămân puternic dependente de gazele rusești – au contestat decizia la Curtea Europeană de Justiție.

Orban a criticat, de asemenea, aspirațiile Ucrainei de a adera la UE, insistând din nou că, deși Ungaria ar trebui să coopereze cu Ucraina ca vecină, Kievului nu ar trebui să i se acorde niciodată statutul de membru al UE.

„Maghiarii nu ar trebui să dorească o cooperare militară sau economică împreună cu ucrainenii, deoarece aceștia ne târăsc în război”, a afirmat el.

Orban a anunțat, de asemenea, că va vizita Washingtonul pentru reuniunea inaugurală a „Consiliului Păcii” al președintelui american Donald Trump.

Deși UE a eliminat treptat majoritatea importurilor de petrol din Rusia și a redus achizițiile de gaze naturale din Rusia cu 75 % între 2021 și 2025, aceasta rămâne principalul cumpărător al Moscovei atât de gaze naturale transportate prin conducte, cât și de gaze naturale lichefiate (GNL).

Ungaria s-a opus de mult timp eforturilor mai ample ale UE de a reduce dependența de energia rusă, exercitându-și dreptul de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Moscovei și a refuza ajutorul pentru Ucraina. Recenta măsură de interzicere a importurilor de energie din Rusia a fost introdusă ca o decizie de politică comercială, mai degrabă decât ca o măsură de sancționare, ceea ce a permis adoptarea ei cu majoritate calificată, în ciuda opoziției Ungariei și Slovaciei.

Ultimele declarații inflamatorii ale lui Orban vin cu două luni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, care vor avea loc în aprilie. Deși sondajele arată că Orban se află în urma liderului opoziției, Peter Magyar, Orban a respins aceste cifre ca fiind „propagandă” la începutul discursului său.

