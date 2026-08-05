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Exclusiv Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Apele Române, despre intervențiile la Cernavodă: „Este o cursă contra cronometru”

Data publicării:
CALARASI - DUNARE - EXPLOZIE CONTROLATA - 3 AUG 2026
Imagine aeriană cu nivelul scăzut al Dunării în județul Călărași, 3 august 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Administrației Naționale „Apele Române”, a declarat miercuri, la Digi24, că debitul Dunării a coborât la 1.400 de metri cubi pe secundă, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2003 și cu două zile mai devreme decât estimaseră hidrologii. Scăderea continuă pune presiune pe funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă, în timp ce autoritățile pregătesc scufundarea a patru barje încărcate cu rocă, într-o intervenție menită să crească nivelul apei în zona centralei și să asigure alimentarea cu apă de răcire a Unității 2.

„Într-adevăr, vorbim despre un nou minim istoric, sub cel înregistrat în 2003. Vorbim despre debite minime. Evident că navigația este afectată deja de mai bine de două săptămâni, iar în ceea ce privește nivelul Dunării la Cernavodă, s-a reușit o stabilizare a acestuia”, a explicat Ana-Maria Agiu.

Potrivit acesteia, intervențiile realizate până acum pentru dislocarea stâncii au dus la o creștere cu doi centimetri a nivelului Dunării în zona Cernavodă și au încetinit ritmul de scădere.

„Astăzi, în continuare, în urma intervențiilor de până în acest moment de dislocare a stâncii respective, s-a reușit o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă cu 2 centimetri. Acest lucru înseamnă o încetinire a tendinței de scădere a nivelului Dunării la Cernavodă. Astăzi avem minus 217 centimetri, practic o valoare un pic mai mare decât zilele trecute. Așa cum spuneam, a crescut cu 2 centimetri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Apelor Române.

Evoluția din ultimele ore a modificat și estimările privind momentul în care nivelul apei ar putea ajunge la minus 233 de centimetri. Dacă inițial acest prag era prognozat pentru vineri, acum este așteptat cel mai devreme la începutul săptămânii viitoare.

„Și prognoza s-a prelungit. Adică, dacă acum câteva zile anunțam că în jurul datei de vineri am ajunge la minus 233, adică la o scădere de 2,5 metri în zona Cernavodă, acest moment s-a prelungit cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, în primul rând, că am câștigat câteva zile, câteva zile extrem de importante”, a declarat Ana-Maria Agiu.

În cursul zilei de miercuri urmează să fie finalizată încărcarea ultimei dintre cele patru barje cu rocă. Autoritățile analizează însă condițiile în care acestea vor putea fi scufundate, din cauza curenților foarte puternici din zonă și a riscurilor pentru echipele implicate în operațiune.

„În cursul zilei de astăzi se va finaliza încărcarea ultimei barje și încă se analizează foarte strict în ce condiții se vor scufunda aceste barje, astfel încât siguranța oamenilor să nu fie afectată. Am înțeles că în zona respectivă curenții sunt extrem de puternici și de aceea este foarte important ca această intervenție să fie realizată în siguranță, inclusiv în siguranță pentru oamenii care efectuează această operațiune”, a spus reprezentanta Apelor Române.

Efectele scufundării barjelor ar trebui să fie vizibile imediat după realizarea operațiunii, potrivit Anei-Maria Agiu, care a descris intervenția drept „o cursă contra cronometru”.

„În momentul în care vom reuși această operațiune, cu siguranță efectele trebuie să se vadă imediat, pentru că, așa cum am spus și în alte contexte, este o cursă contra cronometru. Este foarte importantă această intervenție și, în același timp, complexă, pentru că, pe de o parte, sunt foarte mulți factori externi de care trebuie să ținem cont și pe care, în primă fază, poate nu i-am luat în calcul până când s-a analizat exact la fața locului care este impactul”, a explicat aceasta.

Ținta autorităților este obținerea unei creșteri a nivelului Dunării la Cernavodă de până la 10 centimetri și, în scenariul ideal, de 12 centimetri.

„Ținta noastră este aceea de a reuși o creștere a nivelului Dunării în zona Cernavodă de până la 10, ideal 12 centimetri. Adică, practic, am reduce acest decalaj prognozat inițial de către Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, pe care Dunărea îl înregistra, respectiv o scădere de 2 centimetri pe zi și o scădere până la 15-16 centimetri în zona Cernavodă. Exact acest decalaj de 10-12 centimetri ne propunem să-l realizăm, până când se vor resimți la nivelul debitelor Dunării precipitațiile care vin din Bazinul Superior al Dunării, respectiv din Austria”, a declarat Agiu.

Precipitațiile așteptate în bazinul superior nu sunt însă suficient de consistente pentru a determina creșterea debitului până la nivelul considerat optim pentru Cernavodă. Potrivit reprezentantei Apelor Române, acesta ar fi de aproximativ 2.000 de metri cubi pe secundă la intrarea Dunării în țară, nivel înregistrat anul trecut.

„Din păcate, precipitațiile pe care le așteptăm să se resimtă la nivelul debitelor Dunării de pe sectorul românesc nu sunt atât de consistente, dar chiar și 100-200 de metri cubi în plus față de ce avem astăzi este benefic, în primul rând pentru menținerea debitelor minime în vederea funcționării centralei”, a mai spus Ana-Maria Agiu.

Editor : M.I.

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