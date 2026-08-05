Aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra este mai aproape de remediere. Care este stadiul testelor făcute de autorități

Guvernul anunţă, miercuri, că testarea aplicaţiei de cadastru şi carte funciară - e-Terra a mai parcurs o rundă de evaluare, existând „un număr limitat” de aspecte tehnice care vor fi corectate înainte ca ea să fie accesibilă publicului.

„Testarea independentă a sistemului e-Terra, realizată de STS, DNSC şi Cyberint, a mai parcurs o rundă de evaluare. Un număr limitat de aspecte tehnice urmează să fie corectate înainte ca aplicaţia să fie expusă public. Echipa ANCPI lucrează în prezent la remedierea acestora, urmând ca fiecare corecţie să fie validată printr-o nouă rundă de testare înainte de a trece mai departe. Această verificare are loc într-un mediu de testare controlat - exact pentru a evita ca astfel de aspecte să fie descoperite abia după ce aplicaţia devine publică”, a transmis, miercuri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

În paralel, ANCPI şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei au avut întâlniri directe cu notarii publici şi cu specialiştii în cadastru afectaţi de întrerupere, pentru a stabili împreună modul optim de reluare a operaţiunilor. Aceste discuţii vor continua, în perioada următoare, cu toţi cei afectaţi, pentru ca procedura de reluare a activităţii să răspundă nevoilor tuturor sectoarelor afectate.

Potrivit sursei citate, rezultatul discuţiilor de până acum stă la baza procedurii de reluare a activităţii, aflată în curs de elaborare şi testare, care va asigura că înregistrarea operaţiunilor respectă întocmai legea şi se desfăşoară cu un minimum de blocaje. Timpul acestei etape suplimentare de testare tehnică este folosit, în paralel, pentru finalizarea acestei proceduri.

„Sistemul va fi repus în funcţiune imediat ce toate testele şi validările tehnice vor fi finalizate cu succes. Vom reveni cu o nouă actualizare publică cel târziu vineri, 7 august 2026, ce va include stadiul concret al remedierilor. Mulţumim notarilor şi specialiştilor în cadastru pentru colaborarea directă din această perioadă, precum şi geodezilor şi tuturor celor care aşteaptă finalizarea unor tranzacţii, pentru înţelegere”, a menţionat Executivul.

În 15 iulie, ANCPI a fost ţinta unui atac cibernetic care a dus la cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria instituţiei. Aplicaţia de cadastru şi carte funciară nu funcţionează de atunci.

Guvernul a anunţat, în 27 iulie, că echipele tehnice ale ANCPI lucrează la reconstrucţia integrală a infrastructurii şi la operaţionalizarea aplicaţiei e-Terra direct în cloud-ul guvernamental.

În 30 iulie, Guvernul anunţa că reconstrucţia infrastructurii informatice şi migrarea aplicaţiei e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate, iar aplicaţia urmează să fie supusă unui proces riguros de testare, înainte de repunerea în funcţiune.

Editor : A.C.