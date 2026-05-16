Nuclearelectrica, după declarațiile lui Ilie Bolojan despre reactorul de la Doicești: „Prezintă un potenţial enorm de dezvoltare”

Proiectul Reactoarelor Modulare Mici - Doiceşti are un potenţial enorm de dezvoltare a industriei nucleare româneşti, a Nuclearelectrica, a lanţului de furnizare, a sistemului educaţional asociat, al atragerii de investiţii, afirmă Nuclearelectrica într-un document privind stadiul derulării proiectului, transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Compania prezintă o cronologie a implementării SMR şi dă asigurări că va continua dezvoltarea acestui proiect, în conformitate cu acordurile statului român în plan internaţional.

Mesajul Nuclearelectrica vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a declarat că reactorul de la Doiceşti a consumat peste 240 de milioane de dolari şi „vom rămâne cu un teren şi cu nişte hârtii”.

„SN Nuclearelectrica SA informează că Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) se află în prezent în etapă premergătoare Etapei 3 (Pre-EPC), etapă care include o listă de activităţi ce vor fi derulate de RoPower Nuclear (compania de proiect): finalizarea investigaţiilor geotehnice pe amplasament, continuarea procesului de licenţiere, finalizarea negocierii contractului pre-EPC şi a negocierii contractelor de achiziţie a materialelor cu ciclu lung de fabricaţie, definirea lanţurilor de aprovizionare pentru materiale şi echipamente, pregătirea companiei pentru etapă pre-EPC şi EPC.

Reamintim, că în conformitate cu Hotărârea acţionarilor SNN din data de 12 februarie 2026, Decizia de investiţie (FID) a fost aprobată având la baza o serie de condiţii suplimentare menite să stabilească un cadru de sprijin şi de cooperare solid, la nivel de parteneriate şi autorităţi, în scopul dezvoltării şi implementării optime a proiectului, acesta fiind un deziderat de echipa”, menţionează Nuclearelectrica în documentul transmis BVB.

Conform activităţilor preliminare Etapei 3 de dezvoltare a proiectului, activităţi care vizează explicit adresarea condiţionărilor aferente FID, echipele de specialişti ale RoPower şi SNN lucrează în prezent la îndeplinirea acestor condiţii, o parte fiind în sarcina companiilor, iar o altă parte în sarcina autorităţilor guvernamentale.

„Programul SMR a fost iniţiat în anul 2019, a obţinut aprobările corporative, în conformitate cu prevederile aplicabile unei companii listate pe Bursă de Valori Bucureşti, inclusiv prin aprobarea strategiei de dezvoltare, în etape succesive, adaptate specificului şi normelor industriei nucleare, aspect aplicabil oricărui proiect nuclear indiferent de tehnologie, coordonat de o echipă robustă de specialişti, special formată pentru a asigura implementarea proiectului conform celor mai înalte standarde, norme, ghiduri IAEA şi bune practici internaţionale ale industriei nucleare. Proiectul SMR de la Doiceşti, cu SNN în calitate de acţionar, deţinând o cotă de 50% în compania de proiect, RoPower, a fost efectiv demarat, ulterior parcurgerii procesului de selecţie a tehnologiei şi amplasamentului, în septembrie 2022, odată cu aprobarea de către AGA a strategiei de implementare a proiectului, menţionează Nuclearelectrica.

În 2023 şi 2024, au fost parcurse etapele iniţiale de analize tehnice FEED 1 şi FEED 2, obligatorii într-un proiect nuclear, când s-au desfăşurat misiuni independente ale AIEA asupra amplasamentului selectat, ale căror concluzii au confirmat demersurile întreprinse şi au dus la implementarea unor măsuri suplimentare. Obiectivele FEED 2, practic datele care au determinat decizia de obţinere de FID, au fost finalizate conform graficului şi la un buget redus faţă de cel estimat.

"Proiectul SMR Doiceşti, deşi cu o capacitate instalată mai redusă faţă de reactoarele de mare capacitate, este, în egală măsură, un proiect de infrastructură mare, gândit pentru a oferi suplimentar securităţii energetice a României, o trăsătură esenţială: flexibilitate în sistemul energetic şi complementaritate resurselor regenerabile. De asemenea, proiectul SMR Doiceşti, odată implementat, poate deveni proiect reper pentru alte proiecte SMR la nivel naţional şi regional conducând în timp la atingerea de economii de scală şi sisteme replicabile. Iniţiat anterior înfiinţării Alianţei Industriale pentru SMR de la nivelul UE”, transmite compania.

Conform Nuclearelectrica, proiectul SMR Doiceşti este în prezent o măsură concretă a obiectivului acestei alianţe care urmăreşte ca tranziţia energetică europeană să deţină un portofoliu de soluţii cu emisii reduse, insistând asupra faptului că SMR reprezintă nu doar o capacitate de producţie de energie electrică, ci poate servi drept catalizator pentru decarbonizarea sectoarelor industriale intensiv energetice.

Alianţa pentru SMR se concentrează în perioada imediat următoare pe 3 aspecte esenţiale: accelerarea cooperării între autorităţile naţionale responsabile pentru securitatea nucleară, consolidarea legăturilor dintre industrie, organizaţii de cercetare şi inovare şi asigurarea de forţă de muncă suficientă şi calificată, capabilă să susţină proiectele pe lanţul complet: proiectare, licenţiere, fabricaţie, construcţie, operare.

Aşadar, la nivel european, ulterior iniţiativei la nivel internaţional, SMR-urile au devenit o realitate a siguranţei în aprovizionare şi decarbonizării acceptată, dezvoltată şi accelerată. Interesul acordat tehnologiilor de Generaţie III+, cum sunt SMR-urile, sau celor care vor fi în viitor, de Generaţie IV, proiectul Alfred, este major şi cu siguranţă că se bazează pe raţiuni de securitate şi independenţa energetică a UE şi a statelor membre, creşterea economică şi dezvoltare tehnologică concentrată la nivelul UE.

În cadrul acestor demersuri concrete la nivelul UE, SMR Doiceşti va fi un proiect dintr-o serie lungă de astfel de proiecte, indiferent de tehnologia utilizată, interesul statelor în acest tip de tehnologie fiind în prezent unul semnificativ, dă asigurări Nuclearelectrica.

„În acest context, cu accent particular pe cazul României, Proiectul SMR Doiceşti prezintă un potenţial enorm de dezvoltare a industriei nucleare româneşti, a Nuclearelectrica, a lanţului de furnizare, a sistemului educaţional asociat, al atragerii de investiţii. De asemenea, Proiectul SMR Doiceşti este parte integrantă din Strategia de Investiţii a Nuclearelectrica, aprobată la nivelul acţionarilor SNN, alături de Retehnologizarea Unităţii 1 şi Proiectul Unităţilor 3 şi 4. Alături de Proiectul Unităţilor 3 şi 4 (pentru care a fost aprobat cu unanimitate parlamentară un Acord de Sprijin la nivel de Lege (Legea 24/2023), Proiectul SMR este o soluţie optimă de extindere a programului nuclear românesc nu doar din perspectiva creşterii capacităţii instalate, dar şi din cea a evoluţiei tehnologice. Similar Proiectului Unităţilor 3 şi 4, Proiectul SMR poate beneficia de sprijinul autorităţilor pentru a finaliza un proiect unic în Europa şi o bază nouă de dezvoltare pentru industria nucleară românească”, menţionează documentul.

Nuclearelectrica dă asigurări că va continua dezvoltarea acestui proiect, în conformitate cu acordurile statului român în plan internaţional, cu respectarea hotărârilor rezultate în baza aprobărilor corporative obţinute, conform statutului de companie listată, cu respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor aprobate şi alocate deja.

Ilie Bolojan a precizat, vineri, că „sunt câteva zone ale statului român care, dacă sunt administrate bine, asta se vede puternic în viaţa cetăţenilor, iar dacă sunt administrate prost asta înseamnă că nu se văd lucrurile”.

„Una din zonele astea este, de exemplu, zona de energie. Atunci când blochezi accesul în reţelele de energie, atunci eşti în situaţia în care practic le permiţi unora să speculeze să facă bani în loc să reduci preţurile la energie pentru toţi cetăţenii. Asta este o formulă care înseamnă că indiferent cât te zbaţi, cât colectezi, ce economiseşti, dacă nu faci ordine aici, în ATR-uri, n-ai făcut nimic. De asemenea, gândiţi-vă la alte companii care dacă îşi fac investiţiile în mod corect, dacă nu risipesc bani, dacă nu se duc în proiecte care sunt încheiate în mod prost, nu sunt finalizate cu ani acele investiţii, nu se văd în buzunarul cetăţeanului, ceea ce înseamnă din nou, de exemplu, o energie mai ieftină. Să vă dau un exemplu, unul din proiectele de care s-a vorbit în aceşti ani a fost SMR-ul de la Doiceşti, acel reactor. Ştiţi cât a consumat Nuclearelectrica acolo? Peste 240 de milioane de dolari şi vom rămâne cu un teren şi vom rămâne cu nişte hârtii. Întrebarea este: merită asta?”, a spus Bolojan.

