Investigația aprofundată deschisă de Comisia Europeană privind ajutorul de stat pentru retehnologizarea Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă reprezintă „o etapă normală și așteptată” în cazul proiectelor nucleare de amploare, susține Ministerul Energiei, într-un răspuns transmis redacției Digi24.ro.

Instituția afirmă că energia nucleară rămâne una dintre componentele de bază ale sistemului energetic românesc și una dintre soluțiile pe care România mizează pentru a asigura energie „la prețuri accesibile pentru consumatori”, în paralel cu atingerea țintelor europene privind reducerea emisiilor.

„În contextul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, al necesității reducerii dependenței față de combustibilii fosili din Federația Rusă și al angajamentelor asumate de România în domeniul energiei și climei, garantarea securității energetice a devenit o provocare atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană”, se arată în răspunsul transmis redacției.

Instituția subliniază că retehnologizarea reactorului 1 este considerată esențială pentru menținerea unei surse stabile de energie electrică cu emisii reduse de carbon și pentru echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național, mai ales în condițiile în care energia regenerabilă va avea o pondere tot mai mare în producția totală.

Oficialii au avertizat că fără această investiție România ar putea fi nevoită să recurgă la soluții temporare precum importuri costisitoare de energie sau repornirea unor centrale pe cărbune, măsuri care ar contraveni obiectivelor de decarbonizare.

„Aceste provocări relevă importanța strategică a retehnologizării Unității 1. Menținerea unei capacități de producere de energie electrică în bandă, cu emisii reduse de carbon, este esențială pentru echilibrarea Sistemului Electroenergetic Național, evitarea unor soluții pe termen scurt și menținerea competitivității economiei românești prin acces la o sursă stabilă, previzibilă și nepoluantă de energie electrică”, a transmis ministerul.

Bruxelles-ul analizează schema de sprijin pregătită de România

Autoritățile române susțin că investigațiile aprofundate privind ajutoarele de stat sunt frecvente în cazul proiectelor nucleare și amintesc că proceduri similare au fost deschise și pentru proiecte din Cehia, Polonia sau Franța.

„Decizia deschiderii investigației privind ajutorul de stat pentru Proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă reprezintă o etapă normală și așteptată în cadrul procesului de notificare a pachetului de sprijin către DG COMP”, a precizat Ministerul Energiei.

România a notificat oficial Comisia Europeană pe 5 ianuarie 2026, iar analiza vizează compatibilitatea măsurilor de sprijin cu normele europene privind ajutoarele de stat.

Pachetul notificat include patru instrumente:

un contract pentru diferență (CfD) pentru întreaga perioadă de operare a reactorului după retehnologizare,

garanții de stat pentru împrumuturile contractate de Nuclearelectrica,

un mecanism de protecție financiară în cazul modificărilor de politică nucleară,

accesarea unui grant din Fondul pentru Modernizare.

Instituția susține că aceste măsuri sunt necesare din cauza valorii foarte mari a investiției și a riscurilor specifice proiectelor nucleare pe termen lung.

„Într-o piață liberă, a cărei evoluție este influențată de numeroase variabile, investitorii nu pot avea certitudinea recuperării investiției într-un orizont rezonabil de timp. Un mecanism de ajutor de stat asigură stabilitatea veniturilor și permite atragerea finanțării necesare pentru retehnologizarea Unității 1”, se arată în răspunsul transmis Digi24.ro.

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 3,6 miliarde de euro, sumă care include inflația și costurile de finanțare din perioada construcției.

Nuclearelectrica: Proiectul poate continua și în timpul investigației

Și Nuclearelectrica a transmis anterior pentru Digi24.ro că analiza Comisiei Europene este „o procedură standard” aplicată proiectelor de acest tip și că deschiderea investigației nu schimbă calendarul investiției.

Compania a precizat că schema de sprijin este considerată „necesară, adecvată și proporțională” și că proiectul poate continua conform etapelor stabilite, inclusiv pe baza resurselor financiare proprii și a împrumuturilor contractate în condiții de piață.

„Ajutorul este justificat de obiectivele urmărite, respectiv securitatea energetică, stabilitatea sistemului și contribuția la decarbonizare”, se arată în răspunsul transmis redacției.

Totodată, compania a precizat că procedura derulată la Bruxelles presupune un „dialog iterativ de clarificări” și că, în urma evaluării, „măsurile inițial propuse pot fi ajustate” înaintea unei decizii finale a Comisiei Europene.

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, pusă în funcțiune în 1996, asigură aproximativ 10% din producția de energie electrică a României. Proiectul de retehnologizare urmărește prelungirea duratei de funcționare cu încă 30 de ani.