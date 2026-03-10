Live TV

Decizia de a renunța la energia nucleară a fost o „greșeală strategică”, spune Ursula Von der Leyen: „Asistăm la o renaștere globală”

Decizia de a reduce ponderea energiei nucleare în mixul energetic din Uniunea Europeană a fost o greșeală strategică, având în vedere că blocul comunitar nu este nici producător de petrol, nici producător de gaze, a declarat, marți, președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, potrivit Reuters.

„Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere, cred că a fost o greșeală strategică din partea Europei să întoarcă spatele unei surse fiabile și accesibile de energie cu emisii reduse”, a spus ea într-un discurs la un eveniment pe tema energiei nucleare desfășurat la Paris.

În 1990, UE se baza pe energia nucleară pentru o treime din energia sa electrică, iar acum această pondere este de aproape 15%, a completat ea.

Uniunea Europeană își propune să stimuleze dezvoltarea reactoarelor nucleare de mici dimensiuni, pentru a face Europa mai puțin dependentă de combustibilii fosili importați, a adăugat șefa Executivului UE.

„Asistăm la o renaștere globală a energiei nucleare. Iar Europa vrea să facă parte din ea”, a declarat von der Leyen, anunțând o garanție de 200 de milioane de euro din partea UE pentru a stimula investițiile în dezvoltarea de reactoare modulare mici (SMR).

Banii ar proveni din sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, a spus ea.

„Vrem ca această nouă tehnologie să fie operațională până la începutul anilor 2030”, a completat președinta Comisiei Europene.

Von der Leyen a mai afirmat că prețurile la energie, crescute ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, reprezintă o „reamintire puternică” a vulnerabilității Europei ca importator de combustibili fosili și a subliniat importanța creșterii producției de energie din surse regenerabile și reactoare nucleare.

Nuclearelectrica a dat aprobare finală pentru reactoarele modulare de la Doiceşti. „România își consolidează poziţia în Europa”

