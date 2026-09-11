Video Prețul benzinei a ajuns la un nivel istoric în România, după ce cotația petrolului a depășit 106 dolari pe baril Data publicării: 11.09.2026 09:07 Foto: GettyImages Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9,97 lei, cel mai mare din istorie. Scumpiri la pompă: benzina atinge un nou maxim istoric. Ce prețuri sunt afișate la stațiile de alimentare Cel mai mare preț la benzină din istorie: carburanții s-au scumpit din nou. Ce tarife au fost afișate azi la pompă Scăderea prețului la motorină a fost spulberată într-o singură zi. Litrul de carburant a trecut din nou de pragul de 10 lei Putin, Xi și Modi, față în față în India. Războaiele din Iran și Ucraina, principalele teme ale summitului BRICS Viața de student la cămin vs în chirie: diferențe uriașe de preț. Economist: „Pentru părinți e o misiune imposibilă” Jumătate dintre români se încălzesc cu lemne. Cât au ajuns să coste proviziile pentru o iarnă: „Sunt foarte scumpe” România cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, dar cetățenii evită e-guvernarea Nicușor Dan vrea premier desemnat înainte de vizita în SUA. Negocierile pentru Guvern, în impas (surse) Sorin Grindeanu îl amenință pe Kelemen Hunor cu proiectul AUR privind Ziua Drapelului, dacă UDMR nu susține un guvern PSD (surse) La nivel național, media este în jur de 9,88 lei, iar motorina costă aproximativ 10,35 lei. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel. Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut de 106 dolari pe baril. În urmă cu un an era 67 de dolari, aproape la jumătate. Editor : A.C. Etichete: motorina benzinarii pretul benzinei cotatia petrolului Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în... 2 Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a... 3 Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a... 4 Lucrările de construcţie s-au intensificat pe Muntele Kolang, unde se bănuiește că ar fi... 5 AUR, pe primul loc în intenția de vot la parlamentare. Ce schimbare apare pe a doua...