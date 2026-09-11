Benzina se apropie și mai mult de pragul psihologic de 10 lei pe litru. La unele stații OMV, un litru de benzină standard a ajuns la 9,97 lei, cel mai mare din istorie.

La nivel național, media este în jur de 9,88 lei, iar motorina costă aproximativ 10,35 lei.

Asta înseamnă că un plin de 50 de litri ajunge la aproape 500 de lei pentru o mașină pe benzină și la peste 500 de lei pentru una diesel.

Iar presiunea vine și din piața petrolului. Cotația Brent a trecut de 106 dolari pe baril. În urmă cu un an era 67 de dolari, aproape la jumătate.

Editor : A.C.