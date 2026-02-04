Live TV

Saudiții investesc masiv în energia solară din Turcia: 2 miliarde de dolari pentru parcuri fotovoltaice gigant

solar photovoltaic plant
Parcurile fotovoltaice vor acoperi necesarul de electricitate pentru aproximativ 2,1 milioane de gospodării din Turcia. Sursa foto: Profimedia Images

Arabia Saudită va investi două miliarde de dolari în Turcia, pentru a construi parcuri fotovoltaice cu o capacitate de 2.000 de MW, a transmis marţi seara ministrul turc al Energiei, Alparslan Bayraktar.

Conform unui acord semnat cu ocazia vizitei preşedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi a ministrului Energiei, Alparslan Bayraktar la Riad, o serie de companii din Arabia Saudită vor construi o centrală fotovoltaică în provincia Sivas din estul Turciei şi o alta în provincia Karaman, centrul Turciei, cu o capacitate totală de 2.000 de MW, în prima fază, a declarat Bayraktar într-o postare pe reţeaua X.

Potrivit oficialului turc, capacitatea totală a centralelor fotovoltaice şi eoliene pe care le vor construi companiile saudite în Turcia va ajunge la 5.000 de MW.

„Considerăm aceste investiţii ca fiind unele dintre cele mai importante exemple de investiţii străine directe în sectorul nostru energetic şi ele vor fi finanţate în întregime prin finanţare externă. De asemenea, vor fi furnizate împrumuturi de către instituţii financiare internaţionale”, a declarat Bayraktar.

Ministrul turc al Energiei a precizat că parcurile fotovoltaice construite în urma investiţiei de două miliarde de dolari vor acoperi necesarul de electricitate pentru aproximativ 2,1 milioane de gospodării din Turcia.

Timp de 25 de ani, Turcia va cumpăra electricitate la un preţ de 2,3415 eurocenţi pe kilowatt-oră de la proiectul Sivas şi 1,995 eurocenţi/KWh de la proiectul Karaman, un preţ record pentru energia regenerabilă în Turcia, a adăugat Bayraktar.

