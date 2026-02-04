Live TV

Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din România și ingerința în alegerile naționale din statele membre

Comisia Europeană
foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a respins acuzațiile din SUA potrivit cărora ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.

Reacția vine pe fondul acuzaților grave din partea Statelor Unite, în care Washingtonul susține că Executivului european s-ar fi amestecat în alegerile naționale ale statelor membre. Informația a apărut într-un raport nefavorabil al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților a SUA, în care se vorbește despre o așa-zisă campanie de cenzurare a discursului american, desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul a zece ani.

Acest document de 160 de pagini, elaborat de aliați ai liderului de la Casa Albă, acuză Uniunea Europeană că a dus o campanie „cu o durată de zece ani” pentru a controla „ceea ce se afirmă online”, la scară mondială, relatează AFP preluată de Agerpres.

Aceste acuzații sunt „absurde și complet nefondate”, a denunțat un purtător de cuvânt al executivului UE, Thomas Regnier.

În vizorul acestor aleși americani se află arsenalul juridic de care dispune Bruxellesul pentru a reglementa activitatea marilor platforme online.

Aceste regulamente europene sunt de fapt cele mai solide din lume. Ele sunt criticate constant de administrația Trump și patronii rețelelor sociale, care consideră că regulamentele respective aduc atingere libertății de exprimare.

În acest raport, supranumit „dosarele europene ale cenzurii”, Congresul SUA acuză Uniunea Europeană că a exercitat presiuni asupra platformelor online pentru a suprima publicațiile ce critică vaccinurile contra COVID-19.

El afirmă că Bruxellesul a comis „ingerințe electorale„ repetate în scrutinurile europene.

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa”, a subliniat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, acuzând în schimb platformele online de „influențarea alegătorilor” cu algoritmii lor.

Miliardarul american Elon Musk, proprietar al platformei X, și-a amplificat ingerințele în afacerile europene, acordând sprijin în special extremei drepte germane.

Editor : Ana Petrescu

