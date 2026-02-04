Live TV

Zboruri interne mai ieftine la TAROM, cu opțiuni flexibile pentru pasageri

Data publicării:
Avion al TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: TAROM
Avion al TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: TAROM

TAROM a lansat tariful Light pentru zborurile interne, o opțiune mai ieftină fără bagaj de cală, destinată pasagerilor care călătoresc ușor. Compania păstrează în același timp tarifele clasice, cu bagaj inclus și mai multă flexibilitate.

Operatorul aerian a anunţat, într-un comunicat transmis miercuri, că păstrează tarifele existente, cu bagaj de cală inclus şi condiţii mai flexibile, oferind posibilitatea de a alege între preţ şi confort, în funcţie de preferinţe,s scrie Agerpres.

„Noile reguli permit combinarea mai uşoară a biletelor dus-întors şi a zborurilor interne, astfel încât pasagerii să îşi poată construi itinerariul dorit mai simplu”, precizează reprezentanţii companiei.

Astfel, tarifele Light sunt disponibile în funcţie de perioada de călătorie şi de nivelul de disponibilitate al locurilor. De asemenea, fiind conceput pentru cei care doresc cel mai mic preţ disponibil, acest tarif nu permite modificări sau rambursări.

Citește și: TAROM va avea un nou director general interimar din 15 ianuarie. Cine este Bogdan Costaș

Practic, începând cu data de 4 februarie, sunt disponibile tarife mai mici pentru zborurile interne. Opţiunea Light este potrivită pentru călătorii scurte şi fără bagaj de cală, dar nu permite modificări sau rambursări.

De asemenea, se pot combina biletele dus-întors pentru toate zborurile interne, fără restricţii.

O altă noutate introdusă de TAROM este principiul „plăteşti doar pentru ce foloseşti”.

„Dacă nu ai nevoie de bagaj de cală, nu îl mai plăteşti”, explică operatorul aerian.

Totodată, rămân disponibile tarifele clasice, cu bagaj inclus şi cu mai multă flexibilitate.

Citește și: Vicepremier: Există o emoţie în societate pentru Tarom. Mi-aş dori să ieşim din paradigma „nu ne vindem ţara” sau nu facem parteneriate

„Prin această actualizare, TAROM intenţionează să ofere preţuri mai accesibile, transparenţă şi opţiuni clare pentru toţi pasagerii care călătoresc în România. Totodată, această actualizare face parte din demersul nostru de a răspunde mai bine stilurilor diverse de călătorie, oferind fiecărui pasager libertatea de a alege exact ceea ce i se potriveşte”, transmite compania.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
FED CONFERINTA GRINDEANU PSD 081225 R1_05089
1
Reacția lui Grindeanu după ce un primar a spus că cine nu muncește nu merită să trăiască...
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
baza militara rusa
4
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
profimedia-0547817867
5
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Digi Sport
La un pas de o decizie istorică, după 4 ani! Furie în Ucraina: "Iresponsabil" / "Degenerat"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu fb
Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem în fiecare zi, cu fiecare ban pe care companiile îl pierd
avion tarom care decoleaza
Vicepremier: Există o emoţie în societate pentru Tarom. Mi-aş dori să ieşim din paradigma „nu ne vindem ţara” sau nu facem parteneriate
ID266198_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
TAROM va avea un nou director general interimar din 15 ianuarie. Cine este Bogdan Costaș
aeronava tarom
TAROM anunță posibile perturbări ale zborurilor duminică spre și dinspre Amsterdam. Recomandări pentru pasageri
avion tarom care decoleaza
TAROM: Costin Iordache, directorul general, a demisionat „din motive personale”
Recomandările redacţiei
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
„Presiunea pe datoria publică se menține”: Avertismentul...
donald trump
Raport devastator despre democrație în America lui Trump: „O...
Comisia Europeană
Bruxelles neagă acuzațiile SUA privind influențarea scrutinului din...
soldati sua participa la exercitii militare
Trump a ordonat trimiterea de soldați într-o nouă țară. Unde va fi...
Ultimele știri
Războiul s-a mutat în spațiu. Doi sateliți ruși au „vânat” zeci de aparate europene: „Operațiunea poate paraliza țări întregi”
PMB spune că bucureștenii fără apă caldă și căldură nu plătesc agentul termic la preț întreg. Cum se calculează factura la întreținere
CCR a amânat pronunțarea pe sesizarea lui Nicușor Dan la „Legea Novak”, criticată de cluburile de fotbal din SuperLiga României
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Fanatik.ro
Spioanele lui Putin împânzesc lumea. Cum folosește Kremlinul rusoaicele ca armă secretă împotriva Occidentului
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
A dus tradiția de la Steaua în Rwanda! Promisiunea lui Reghecampf: „Fac 1.000 de mici dacă ajung în finală”...
Adevărul
La ce temperatură să setezi centrala dimineța, când pleci de acasă
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdictul crunt al medicilor a venit ca o lovitură de ciocan, dar nimeni nu anticipa decizia legendarei...
Pro FM
Bianca Censori ar fi încercat de mai multe ori să iasă din căsnicia "nefericită" cu Kanye West înainte ca el...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească...
Newsweek
Nereguli la Casa de Pensii găsite de Avocatul Poporului. Cum pierd pensionarii mii de lei? „Nu e caz singular”
Digi FM
Tal Berkovich era prietenă bună cu o româncă celebră: "Mi-e atât de dor de surioara mea mai mică"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Motivul pentru care Ethan Hawke a fost „furios” pe Tom Cruise: „Ceea ce a făcut el a schimbat complet...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”