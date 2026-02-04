Live TV

Raport devastator despre democrație în America lui Trump: „O alunecare asumată către autoritarism" (HRW)

Data publicării:
donald trump
Foto: Profimedia
Din articol
„Alunecare asumată către autoritarism”

Organizaţia nonguvernamentală (ONG) Human Rights Watch avertizează în raportul său anual că preşedintele american Donald Trump este pe cale să transforme Statele Unite într-un stat autoritarist, având în vedere că democraţia şi drepturile omului sunt atacate din toate părţile.

Organizaţia de apărarea drepturilor omului, cu sediul la New York, scrie în raportul său anual că întoarcerea miliardarului american la Casa Albă a intensificat o „spirală descendentă” în domeniul drepturilor omului, deja sub presiunea Rusiei şi Chinei.

„Ordinea internaţională bazată pe reguli este pe cale să se prăbuşească”, trage un semnal de alarmă HRW în raport, potrivit AFP, preluată de News.ro.

În capitolul dedicat Statelor Unite, HRW arată că Trump dă dovadă de un „dispreţ flagrant faţă de drepturile omului şi a comis încălcări flagrante”.

În prezentarea situaţiei din Statele Unite - de negândit în raporturi anterioare -, HRW remarcă prezența agenţilor mascaţi şi înarmaţi din poliţia imigraţiei (ICE), care au desfăşurat „sute de raiduri inutil de violente şi abuzive” la Minneapolis, în Minnesota.

„Alunecare asumată către autoritarism”

„Desemnarea unor ţapi ispăşitori pe bază rasială sau etnică de către administraţie (...), acte de represalii repetate împotriva unor presupuşi inamici politici şi tentative de extindere a puterilor coercitive ale Executivului şi de neutralizare a frânelor şi contraponderilor democratice subliniază o alunecare asumată către autoritarism în Statele Unite”, denunţă HRW în raport.

Human Rights Watch îşi reiterează concluziile potrivit cărora Statele Unite se fac vinovate de dispariţii forţate - o infracţiune în dreptul internţaional - prin trimiterea a 252 de imigranţi venezueleni într-o închisoare de înaltă securitate în El Salvador.

Democraţia a dat înapoi la nivelul anului 1985, când încă mai exista Uniunea Sovietică, arată HRW.

„Rusia şi China sunt mai puţin libere azi decât acum 20 de ani. Acelaşi lucru este valabil în Statele Unite”, se mai arată în raport.

„Odată cu primul an (al celui de-al doilea mandat) al lui Trump la putere, istoria accelerează în direcţia greşită: toate realizările, progresele care au fost făcute prin luptă grea în ultimele decenii sunt în prezent ameninţate”, trage un semnal de alarmă directorul executiv al HRW, Philippe Bolopion, într-un interviu acordat AFP.

HRW consideră că răspunsul trebuie să vină de la „o alianţă nouă, o alianţă strategică” a unor „puteri medii” reuniune în jurul „unui nucleu comun de valori” democratice şi de respectarea a dreptului internaţional, precum Canada, ţările din Uniunea Europeană (UE), Regatul Unit, Japonia, Africa de Sud, Brazilia, Coreea de Sud sau Australia.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

