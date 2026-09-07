Live TV

Video Scumpirea energiei anunțată de Hidroelectrica ar putea fi urmată de alți furnizori. Chisăliță: „Scenariul de 10-15% rămâne plauzibil”

Data actualizării: Data publicării:
Rising energy cost concept. Light bulb on top of a stack of gold coins. 3D Rendering
Clienții sunt sfătuiți să verifice ofertele din comparatorul ANRE. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Clienții sunt sfătuiți să verifice ofertele din comparatorul ANRE

Decizia Hidroelectrica de a majora prețul energiei pentru clienții ale căror contracte se apropie de expirare ar putea fi urmată și de alți furnizori, a declarat Dumitru Chisăliță, expert în energie, la Digi24. Acesta a estimat că noile oferte ar putea avea prețuri cu 10-15% mai mari și a avertizat că scumpirile ar putea continua până la sfârșitul anului sau chiar în 2027.

„Hidroelectrica a fost până acum furnizorul cu cel mai mic preț din piață, dar și compania ale cărei decizii au influențat strategia concurenților. Nu era doar furnizorul cu cel mai mic preț din piață, era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață”, a declarat acesta la Digi24.

Expertul a amintit că Asociația Energia Inteligentă a anticipat încă de luna trecută apariția unor scumpiri în această toamnă, luând în calcul trei scenarii: creșteri de 3-5%, de 10-15% sau de aproximativ 20%. În acest moment, scenariul considerat cel mai plauzibil este cel al unor majorări cuprinse între 10% și 15%.

„Ceea ce în momentul de față îmi devine o certitudine probabil va determina ca mulți furnizori care au avut costuri, ca urmare a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, să înainteze oferte către clienți cu prețuri mai mari decât cele pe care le au în momentul de față. Rămâne plauzibil scenariul pe care l-am anunțat încă de acum 30 de zile, undeva între 10 și 15%, probabilitatea fiind ca multe oferte să vină către acești clienți”, a explicat Chisăliță.

Citește și: VIDEO Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat

Clienții sunt sfătuiți să verifice ofertele din comparatorul ANRE

Expertul a atras atenția că există deja furnizori care, prin anumite campanii comerciale, oferă prețuri mai mici decât cel pe care Hidroelectrica urmează să îl propună, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Consumatorii care primesc notificări privind modificarea prețului sunt sfătuiți să compare ofertele înainte de a accepta noile condiții sau de a lăsa contractul să fie prelungit tacit.

„Orice hârtie primită, orice mail, orice notificare cu un nou preț, indiferent dacă se numește o companie sau alta, ar trebui să-i determine pe clienți ca, înainte să accepte sau să nu ia nicio decizie și să accepte tacit un nou contract, să verifice prețurile care sunt pe comparatorul ANRE. Chiar dacă prețurile sunt mai mici sau cu mult mai mici, să renunțe la actualul furnizor și să se îndrepte către un alt furnizor. Cel mai important aspect este să identificăm nu o companie anume, ci furnizorul care ne oferă cel mai bun preț, astfel încât factura noastră să fie cât mai mică”, a afirmat Chisăliță.

Întrebat dacă tendința de scumpire va continua în următoarele luni, în contextul secetei, al producției hidro afectate și al opririi reactoarelor de la Cernavodă, expertul a răspuns afirmativ.

„Da, din păcate, răspunsul este da. Probabil mulți furnizori vor veni cu oferte mai mari decât prețurile pe care le au în momentul de față în contractele încheiate. Acest demers probabil va continua în toată această perioadă, adică până la sfârșitul anului. Foarte posibil să continue chiar și în anul 2027. În același timp, sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorii pe care îi avem. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă”, a concluzionat acesta pentru Digi24.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
Screenshot 2026-06-30 102743
4
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Steve Witkoff și Jared Kushner
5
Putin i-a primit pe emisarii lui Trump la Kremlin. Atacurile dintre Moscova și Kiev au...
"Iuda" s-a întors acasă, la opt luni după marea trădare! Ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
"Iuda" s-a întors acasă, la opt luni după marea trădare! Ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
contor
Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat
Garnitură de metrou. Foto: Metrorex
Datoriile Metrorex către furnizorul de electricitate: compania face plăți zilnic pentru reducerea progresivă a obligațiilor de plată
metrorex piata unirii 1 metrou
Metrorex, datoare către Hidroelectrica: n-a plătit facturile de trei luni. Ce spune Miruță despre deconectarea metroului de la curent
Rețea de transport de energie electrică
Cine sunt vinovații pentru „dezastrul din energie”. Dumitru Chisăliță: „Nu soarele și vântul”
Centrala Hidroelectrica Portile de Fier 1
Secetă istorică pe Dunăre. Producţia de energie la Porţile de Fier este la jumătate faţă de media ultimilor cinci ani
Recomandările redacţiei
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
SUA văd „progrese” în negocierile de pace. Rusia și Ucraina rămân...
Nicu Ștefănuță, europarlamentar român.
Nicu Ștefănuță compară situația din Germania cu cea din România după...
Friedrich Merz.
Triumful AfD îl pune pe Friedrich Merz în fața unei crize politice...
uniforme scolare
Uniformă școlară obligatorie pentru a combate fenomenul de...
Ultimele știri
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
Pilotul Ollie Millroy, salvat din maşina în flăcări la GT China: Cum a devenit Loek Hartog eroul cursei de la Shanghai
A început o nouă ediție TEZAUR. Ce dobânzi oferă statul și până când se pot face subscrieri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii sunt favoritele astrelor pe 7 septembrie 2026. Pentru una dintre ele se schimbă situația financiară
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Mihai Stoica a dezvăluit care e jucătorul cu clauză de 50.000.000 de euro la FCSB: “Nu am mai văzut aşa ceva”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "șocante" în SUA: Griezmann, filmat în timp ce "se luptă pentru viața lui" în pauza de hidratare!
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. Fosta solistă Class s-a retras din lumina reflectoarelor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman a născut la 45 de ani. Cine este tatăl celui de-al treilea copil al actriței, omul alături de...
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
Robert Pattinson și Suki Waterhouse, moment romantic la Veneția. S-au sărutat în aplauzele publicului după...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”