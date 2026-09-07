Decizia Hidroelectrica de a majora prețul energiei pentru clienții ale căror contracte se apropie de expirare ar putea fi urmată și de alți furnizori, a declarat Dumitru Chisăliță, expert în energie, la Digi24. Acesta a estimat că noile oferte ar putea avea prețuri cu 10-15% mai mari și a avertizat că scumpirile ar putea continua până la sfârșitul anului sau chiar în 2027.

„Hidroelectrica a fost până acum furnizorul cu cel mai mic preț din piață, dar și compania ale cărei decizii au influențat strategia concurenților. Nu era doar furnizorul cu cel mai mic preț din piață, era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață”, a declarat acesta la Digi24.

Expertul a amintit că Asociația Energia Inteligentă a anticipat încă de luna trecută apariția unor scumpiri în această toamnă, luând în calcul trei scenarii: creșteri de 3-5%, de 10-15% sau de aproximativ 20%. În acest moment, scenariul considerat cel mai plauzibil este cel al unor majorări cuprinse între 10% și 15%.

„Ceea ce în momentul de față îmi devine o certitudine probabil va determina ca mulți furnizori care au avut costuri, ca urmare a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, să înainteze oferte către clienți cu prețuri mai mari decât cele pe care le au în momentul de față. Rămâne plauzibil scenariul pe care l-am anunțat încă de acum 30 de zile, undeva între 10 și 15%, probabilitatea fiind ca multe oferte să vină către acești clienți”, a explicat Chisăliță.

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Clienții sunt sfătuiți să verifice ofertele din comparatorul ANRE

Expertul a atras atenția că există deja furnizori care, prin anumite campanii comerciale, oferă prețuri mai mici decât cel pe care Hidroelectrica urmează să îl propună, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. Consumatorii care primesc notificări privind modificarea prețului sunt sfătuiți să compare ofertele înainte de a accepta noile condiții sau de a lăsa contractul să fie prelungit tacit.

„Orice hârtie primită, orice mail, orice notificare cu un nou preț, indiferent dacă se numește o companie sau alta, ar trebui să-i determine pe clienți ca, înainte să accepte sau să nu ia nicio decizie și să accepte tacit un nou contract, să verifice prețurile care sunt pe comparatorul ANRE. Chiar dacă prețurile sunt mai mici sau cu mult mai mici, să renunțe la actualul furnizor și să se îndrepte către un alt furnizor. Cel mai important aspect este să identificăm nu o companie anume, ci furnizorul care ne oferă cel mai bun preț, astfel încât factura noastră să fie cât mai mică”, a afirmat Chisăliță.

Întrebat dacă tendința de scumpire va continua în următoarele luni, în contextul secetei, al producției hidro afectate și al opririi reactoarelor de la Cernavodă, expertul a răspuns afirmativ.

„Da, din păcate, răspunsul este da. Probabil mulți furnizori vor veni cu oferte mai mari decât prețurile pe care le au în momentul de față în contractele încheiate. Acest demers probabil va continua în toată această perioadă, adică până la sfârșitul anului. Foarte posibil să continue chiar și în anul 2027. În același timp, sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorii pe care îi avem. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă”, a concluzionat acesta pentru Digi24.

Editor : A.D.