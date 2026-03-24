„Suntem într-o criză profundă de energie de trei ani”. Specialist: Exportăm aproape pe nimic și importăm la prețuri mari

România se află de aproximativ trei ani într-o criză energetică profundă, marcată de prețuri în creștere și lipsa unor decizii eficiente din partea autorităților, a declarat marți Călin Vilt, membru al Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă. Potrivit acestuia, statul nu a reușit să gestioneze situația din sectorul energetic, în ciuda evoluțiilor negative evidente din ultimii ani.

„Vedem că suntem de trei ani într-o criză profundă de energie. Nu se întâmplă nimic, nici Parlamentul, nici Guvernul nu sunt în stare să gestioneze această problemă a energiei”, a spus Călin Vilt, la conferința „România 2026-2040. Industria 4.0-5.0”, citat de Agerpres.

Prețuri mai mari, dar fără explicații clare

Cătălin Vilt a comparat situația actuală cu perioada anilor 2000, când România producea energie la costuri mult mai mici și chiar înregistra profit.

„În anul 2000, după restructurarea RENEL și CONEL, produceam energie la 38 de dolari megawatt, cu profit. Am plătit o datorie importantă pe care am avut-o în urma alegerilor din 1996. Astăzi suntem mult peste 100 de euro megawatt. Mă întreb unde sunt banii. Banii ăștia dispar undeva”, a afirmat acesta.

Declarația vine în contextul în care consumatorii resimt direct creșterea prețurilor la energie, fără ca autoritățile să ofere explicații clare privind modul în care sunt gestionate aceste sume.

Potrivit specialistului, întreaga clasă politică a tratat sectorul energetic ca pe o sursă de venituri, indiferent de culoarea politică: „Toată lumea a înțeles că energia este autosustenabilă, prin tariful energiei. Nu putem să punem mâna pe un partid sau altul, dar toți au înțeles că se pot scoate bani din energie”.

Acesta a criticat și schema certificatelor verzi, susținând că România a avut una dintre cele mai generoase politici din Uniunea Europeană, costurile fiind suportate în final de consumatori: „Am băgat mâna în buzunarul cetățeanului și am scos certificate verzi, cu multă generozitate”.

Dezechilibre majore: export ieftin, import scump

Un alt semnal de alarmă tras de expert vizează modul în care România gestionează producția și consumul de energie: „Exportăm energie când avem surplus aproape pe nimic și o importăm la niște prețuri foarte mari”.

„Am pus regenerabile, dar fără stocare, iar dispecerul energetic face un balet extraordinar să țină sistemul în echilibru”, a spus acesta.

Totodată, expertul a atras atenția și asupra unui indicator considerat esențial pentru dezvoltarea economică: consumul de energie electrică pe cap de locuitor: „Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest indicator și este un lucru dramatic. Trebuie să creștem consumul de energie electrică”.

Potrivit acestuia, acest nivel scăzut reflectă probleme structurale ale economiei românești, inclusiv un grad redus de industrializare și un consum economic slab.

Un alt punct critic este lipsa investițiilor în capacități noi de producție.

„Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă sunt de ani de zile în fază de hârtii. Nu s-a pus nicio cărămidă”, a spus Vilt.

În același timp, România a închis capacități de producție pe combustibili fosili fără a le înlocui cu altele noi.

„În momentul în care atingem un anumit nivel de consum, nu mai avem ce porni și ajungem să importăm energie”, a concluzionat acesta.

