Nicuşor Dan anunță când va semna România contractul de fabricare de drone împreună cu Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că fabricarea de drone împreună cu Ucraina va fi finanţată prin SAFE pe componenta de producţie de drone în România, iar contractul va fi semnat până la 31 mai.

Nicuşor Dan a fost întrebat vineri despre proiectul de fabricare de drone împreună cu Ucraina şi despre un acord România-Ucraina privind contracararea dronelor, șeful statului precizând că sunt două subiecte care se suprapun, dar nu sunt identice.

„Prima este includerea în programul SAFE a unei componente de producţie de drone în România şi aici va exista finanţare prin SAFE şi lucrurile vor fi semnate, ca toate celelalte, până la 31 mai. Pe de altă parte, este un cadru general, pe care discuţia abia a început, pentru fenomenul mai larg al dronelor, inclusiv antidrone. Şi aici este un proces tehnic în curs, pe care aş zice că într-un orizont de una, două, trei luni o să-l finalizăm”, a răspuns şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că „acest parteneriat care a început la nivel strategic, în martie, când a fost preşedintele şi care va fi concretizat tehnic în una, două, trei luni, va permite o colaborare mult mai flexibilă pe tot spectrul dronelor”.

