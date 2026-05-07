Video Euro scade ușor după recordurile din ultimele zile. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR: „Tensiunile pot continua”

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu
BNR evită să vorbească despre un curs de 6 lei pentru un euro

Moneda europeană a înregistrat joi o ușoară scădere în raport cu leul, după creșterile puternice din ultimele zile. Potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR), euro a fost cotat la 5,2661 lei, în scădere cu 0,0027 lei față de ziua precedentă. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, avertizează însă că volatilitatea de pe piața valutară ar putea continua până când vor exista clarificări privind stabilitatea politică și financiară a României.

„E o perioadă de instabilitate, ea se simte în piețe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua”, a declarat Dan Suciu, în cadrul simpozionului de educație financiară „Financial literacy to support security, independence and inclusion”, citat de Agerpres. 

Acesta a subliniat că Banca Națională a României încearcă să gestioneze situația folosind toate instrumentele disponibile, însă a atras atenția că soluțiile pentru calmarea piețelor nu depind exclusiv de banca centrală: „Încercăm să o gestionăm la Banca Națională cu toate resursele și armele pe care le avem la dispoziție, dar trebuie să înțelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Națională, pentru liniștirea piețelor”.

Întrebat dacă există posibilitatea ca euro să ajungă la 6 lei, reprezentantul BNR a evitat să facă estimări privind evoluția cursului.

„Noi nu avansăm cifre, nici niveluri. Trebuie să găsim un optim pentru situația dată, ținând cont de toate resursele pe care le avem și de toate constrângerile în care operăm”, a explicat acesta.

Totodată, acesta a mai spus că orice declarație suplimentară poate influența piețele financiare și a făcut apel la prudență: „E o situație în care orice cuvânt poate fi interpretat pe piețe, așa că suntem cu toții, până la urmă, în aceeași barcă în care ne dorim un curs cât mai rezonabil”. 

