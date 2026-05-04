Video Nicușor Dan, despre creșterea cursului euro: „Invit la calm, este o reacție firească a pieței”

Romanian one leu banknotes and a one euro coin
Foto: Getty Images

Preşedintele Nicușor Dan a declarat, luni, că evoluţia cursului euro reprezintă o reacţie normală a pieţei în contextul incertitudinii politice, făcând apel la calm şi subliniind că, odată ce situaţia se stabilizează, şi cursul revine.

Aflat în Armenia, după Summitul Comunităţii Politice Europene de la Erevan, şeful statului a fost întrebat despre impactul crizei politice asupra cursului euro-leu.

„Invit la calm. Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se aşează, cursul revine”, a afirmat preşedintele.

Totodată, acesta a transmis un mesaj de stabilitate către populaţie şi investitori: „Ce pot să transmit şi românilor şi, să spunem, pieţei financiare este că România îşi păstrează angajamentele pe deficit şi îşi păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE şi PNRR şi direcţia pro-occidentală”, a explicat preşedintele.

Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: "Ne gândim la asta"
