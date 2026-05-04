Preşedintele Nicușor Dan a declarat, luni, că evoluţia cursului euro reprezintă o reacţie normală a pieţei în contextul incertitudinii politice, făcând apel la calm şi subliniind că, odată ce situaţia se stabilizează, şi cursul revine.

Aflat în Armenia, după Summitul Comunităţii Politice Europene de la Erevan, şeful statului a fost întrebat despre impactul crizei politice asupra cursului euro-leu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Invit la calm. Este o reacţie firească a pieţei, în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se aşează, cursul revine”, a afirmat preşedintele.

Citește și: Cursul valutar a urcat la un nou maxim istoric, pe fondul crizei politice. Consultant fiscal: „Este posibil să vedem euro și la 6 lei”

Totodată, acesta a transmis un mesaj de stabilitate către populaţie şi investitori: „Ce pot să transmit şi românilor şi, să spunem, pieţei financiare este că România îşi păstrează angajamentele pe deficit şi îşi păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE şi PNRR şi direcţia pro-occidentală”, a explicat preşedintele.

Citește și: Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție pe reforma companiilor de stat: „Se pot rezolva cu tact și negociere”

Editor : Ana Petrescu