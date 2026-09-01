FIDELIS revine în septembrie cu dobânzi de până la 7,50%. Cine poate beneficia de condiții speciale

Ministerul Finanțelor a anunțat marți lansarea unei noi ediții a programului FIDELIS, care se va desfășura în perioada 4-11 septembrie 2026. Investitorii vor putea cumpăra titluri de stat în lei, cu dobânzi de până la 7,50%, și în euro, cu dobânzi de până la 6,30%. Pentru donatorii de sânge vor exista două tranșe speciale, cu praguri de subscriere mai mici.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, vor putea subscrie prin intermediul BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Titlurile de stat emise în cadrul programului sunt listate la Bursa de Valori București (BVB), astfel că pot fi vândute înainte de scadență, la prețul pieței. Veniturile obținute din deținerea acestora sunt neimpozabile.

Ce dobânzi sunt oferite în lei

Ediția FIDELIS din septembrie cuprinde patru emisiuni denominate în lei:

dobândă de 6,30%, cu scadența la doi ani;

dobândă de 7,30%, cu scadența la doi ani, pentru donatorii de sânge;

dobândă de 6,90%, cu scadența la patru ani;

dobândă de 7,50%, cu scadența la zece ani.

Pentru emisiunile obișnuite în lei, pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei.

Dobânzile oferite pentru titlurile în euro

Investitorii care aleg titlurile denominate în euro au la dispoziție trei emisiuni:

dobândă de 4%, cu scadența la trei ani;

dobândă de 5%, cu scadența la trei ani, pentru donatorii de sânge;

dobândă de 6,30%, cu scadența la zece ani.

Pragul minim de subscriere pentru emisiunile obișnuite în euro este de 1.000 de euro, iar valoarea nominală a unui titlu este de 100 de euro.

Tranșele speciale sunt destinate persoanelor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2026. Acestea vor beneficia de o dobândă de 7,30% pentru titlurile în lei cu scadența la doi ani și de 5% pentru cele în euro cu scadența la trei ani. În ambele cazuri, dobânda este cu un punct procentual mai mare decât cea oferită pentru emisiunile obișnuite cu aceeași maturitate.

Pentru donatori, pragul minim de subscriere la titlurile în lei scade de la 5.000 la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Pentru titlurile în euro, valoarea minimă scade de la 1.000 la 100 de euro, iar plafonul maxim este de 20.000 de euro.

Editor : A.D.