Pentru a evita o criză economică, „trebuie să avem rapid un guvern care să decidă în zona de stabilitate economică, de a merge spre absorția de fonduri europene și de a nu devia parcursul României într-o altă direcție, necunoscută,” a declarat la Digi24 purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. Chiar dacă leul și-a oprit deprecierea și avem o perioadă de acalmie pe piața valutară, pericolul nu a trecut, avertizează BNR.

„Deocamdată putem spune că suntem într-o situație de relativ echilibru. Da, e echilibru fragil, pentru că toate constrângerile care au determinat evoluția cursului de săptămâna trecută sunt încă în picioare, nu s-a rezolvat niciuna, problema deficitelor bugetare și a deficitului de cont curent, care este un fundament greu de modificat, problema lipsei unui guvern care să ia măsuri active, așa încât să avem și intrări de capital, nu numai ieșiri de capital, întrebările fundamentale legate de evoluția României după procesul electoral, pentru că sunt întrebări fundamentale legate de parcursul României în această privință. Deci toate acestea sunt încă fragile, sunt încă fără răspuns. Așa că chiar dacă săptămâna aceasta poate fi una liniștită, relativ liniștită, în funcție de evoluțiile de săptămâna viitoare, putem să intrăm într-o altă zonă de impredictibilitate, cu evoluții pe care le-aș descrie ca negative”, a declarat Dan Suciu.

Pentru a evita o criză economică, trebuie să avem rapid un guvern care să decidă în zona de stabilitate economică, a precizat purtătorul de cuvânt al BNR.

„Până la urmă, la asta mă refer, dincolo de persoane, este acest proces politic care să ducă la confirmarea unui guvern capabil să ia măsurile despre care vorbiți. Asta este, de fapt, nu numele propriu-zis al unei persoane, ci capacitate unei persoane de a genera mai rapid acest proces și a-l face eficient. Acesta este, de fapt, motivul de îngrijorare al piețelor, care determină o presiune asupra piețelor de capital, implicit duce la creșterea dobânzilor și la toată această agitație din domeniul piețelor financiare. Acestea sunt întrebările, așteptăm răspunsurile. Sunt într-o perioadă expectativă și trebuie clasa politică, toți politicienii și implicit, alegătorii care vor participa duminică la vot, să înțeleagă că acestea sunt constrângerile și, de fapt, acestea sunt marile întrebări la care trebuie răspuns pentru a nu intra într-o criză economică. Pentru a nu intra într-o criză economică, pe care e greu s-o conturăm, mare, mică, dar evident, impredictibilitatea este și riscul rămâne. Dacă vrem s-o preîntâmpinăm, trebuie să avem rapid un guvern care să decidă în zona de stabilitate economică, de a merge spre absorția de fonduri europene și de a nu devia parcursul României într-o altă direcție, necunoscută,” a explicat Dan Suciu.

Purtătorul de cuvânt al BNR a confirmat că Banca Națională a intervenit pentru a opri deprecierea leului și „sperăm să nu mai fim puși în această situație, dar evident că suntem foarte activi în piață și încercăm să menținem echilibrele.”

„Numărul de incertitudini pe care îl avem în acest moment nu cred că l-am mai avut în trecut. Așa că din acest punct de vedere, avem o explicație, dar în același timp aș spune că nu vorbim neapărat de o depreciere semnificativă, chiar dacă pare ciudat ce spun, dar deprecierea pare mare pentru că am avut o perioadă lungă de stabilitate a cursului. Banca Națională a încercat și iată că a reușit să găsească acest echilibru și pe curs, și pe dobânzi. Deocamdată, am văzut în comentarii legate de intervențiile Băncii Naționale cum că am fi mimat intervenția. Aș fi vrut să mimăm intervenția, dar ea a fost una pe care o confirmăm și cu siguranță la finalul lunii, când prezentăm comunicatul de rezerve. Sperăm să nu mai fim puși în această situație, dar evident că suntem foarte activi în piață și încercăm să menținem echilibrele atât cât se poate, în condițiile date și subliniez acest lucru, e important să avem condiții care să favorizeze această implicare a Băncii Naționale și nu să închidă sau să pună obstacole suplimentare,” a adăugat Dan Suciu.

Editor : A.P.