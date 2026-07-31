Prețul benzinei a crescut cu aproape un dolar pe galon (3,785 litri) de când Donald Trump a preluat mandatul; dobânzile la creditele ipotecare au atins cel mai ridicat nivel din aproape un an, iar, în weekend, un economist cunoscut a afirmat că războiul cu Iranul costă gospodăria americană medie peste 1.200 de dolari.

Americanii se confruntă cu o criză tot mai profundă a costului vieții, provocată în mare parte de războiul nereușit al lui Trump împotriva Iranului. Au nevoie de un impuls, de ceva care să le ridice moralul. Poate că președintele ar putea ține un discurs prin care să le spună oamenilor că trecem cu toții prin această situație împreună.

Sau ar putea ține un discurs în care să anunțe că tocmai a comandat 250 de Cadillac Escalade noi, SUV-uri uriașe care au un preț de pornire de peste 90.000 de dolari fiecare și costă mult mai mult dacă sunt personalizate pentru utilizare în condiții de securitate, scrie The Guardian.

„Am comandat 250 de Escalade. Așa arătăm bine în coloanele oficiale, știți?”, a spus Trump în timpul unui discurs de aproape o oră, presărat cu divagații, susținut la o fabrică General Motors din Michigan.

„Arătăm bine în acele maşini Escalade. Băieții noștri sunt foarte răsfățați. Foarte răsfățați. Le place Escalade-ul. Și mie.”

Mi-ar plăcea să cred că și eu aș arăta bine într-un Escalade. Dar, ca majoritatea oamenilor din Statele Unite, nu mi-l permit, scrie Adam Gabbatt în analiza sa.

Mai ales dacă, așa cum pare probabil, Casa Albă comandă versiunea blindată a SUV-ului, care poate costa peste 300.000 de dolari. Și apoi, desigur, ar trebui umplut și rezervorul de 24 de galoane (90 de litri).

Simbolismul gestului lui Trump – preocuparea sa pentru specificațiile unor mașini în timp ce „ţara arde” – este în ton cu comportamentul său din ultimele săptămâni, scrie autorul.

A minimalizat noțiunea de „accesibilitate financiară”, spunând că este un termen inventat de consultanții politici ai democraților pentru a-i critica președinția, a introdus un nou val de taxe vamale care probabil vor împinge prețurile în sus și a refuzat să semneze un rar proiect de lege bipartizan privind locuințele.

„Și, totuși, iată-ne în 2026, cu un președinte miliardar care se laudă că cheltuiește cel puțin 22 de milioane de dolari din banii contribuabililor americani pe o flotă de SUV-uri de lux, un gest care pare foarte puțin probabil să ridice moralul populației”, scrie Adam Gabbatt.

„Hei, știu că inflația este scăpată de sub control și că mulți oameni nu își mai permit nici măcar strictul necesar, dar măcar combatem risipa, frauda și abuzurile cumpărând… se uită în notițe… 250 de Escalade pentru guvern”, a scris pe X contul Angry Staffer, exprimând starea de spirit a multor americani.

Hey I know inflation is out of control and a lot of folks can’t afford basic necessities, but at least we’re tackling waste fraud and abuse by buying… *checks notes* 250 Escalades for the government. https://t.co/wfgbgofPG2 — Angry Staffer (@Angry_Staffer) July 28, 2026

Anunțul privind achiziția mașinilor a fost o mișcare derutantă într-un discurs deja confuz.

„Discursul lui Trump din Michigan ar fi trebuit să fie despre industria auto americană, însă acesta a ajuns să vorbească despre drepturile persoanelor transgender, despre protestatarii marxiști și despre cum, dacă democrații ar ajunge la putere: «Într-un an, țara va fi complet falimentară. Veți trăi în mizerie. Veți trăi cu frică. Nu veți mai avea poliție. Nu veți mai avea pompieri. Nu veți mai avea pe nimeni».”

Trump le-a mai spus celor prezenți că este „un fel de obsedat de curățenie, îmi place să fie curat”, înainte de a susține că a fost desemnat „Omul Anului” în Michigan în urmă cu 25 de ani. Afirmația este interesantă, deoarece Trump susține de aproximativ un deceniu că a primit acest titlu în Michigan, deși acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Editor : M.C