Live TV

Video Americanii se confruntă cu o criză a costului vieții, iar Trump cumpără 250 de Cadillac-uri de lux

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Prețul benzinei a crescut cu aproape un dolar pe galon (3,785 litri) de când Donald Trump a preluat mandatul; dobânzile la creditele ipotecare au atins cel mai ridicat nivel din aproape un an, iar, în weekend, un economist cunoscut a afirmat că războiul cu Iranul costă gospodăria americană medie peste 1.200 de dolari.

Americanii se confruntă cu o criză tot mai profundă a costului vieții, provocată în mare parte de războiul nereușit al lui Trump împotriva Iranului. Au nevoie de un impuls, de ceva care să le ridice moralul. Poate că președintele ar putea ține un discurs prin care să le spună oamenilor că trecem cu toții prin această situație împreună.

Sau ar putea ține un discurs în care să anunțe că tocmai a comandat 250 de Cadillac Escalade noi, SUV-uri uriașe care au un preț de pornire de peste 90.000 de dolari fiecare și costă mult mai mult dacă sunt personalizate pentru utilizare în condiții de securitate, scrie The Guardian.

„Am comandat 250 de Escalade. Așa arătăm bine în coloanele oficiale, știți?”, a spus Trump în timpul unui discurs de aproape o oră, presărat cu divagații, susținut la o fabrică General Motors din Michigan.

„Arătăm bine în acele maşini Escalade. Băieții noștri sunt foarte răsfățați. Foarte răsfățați. Le place Escalade-ul. Și mie.”

Mi-ar plăcea să cred că și eu aș arăta bine într-un Escalade. Dar, ca majoritatea oamenilor din Statele Unite, nu mi-l permit, scrie Adam Gabbatt în analiza sa.

Mai ales dacă, așa cum pare probabil, Casa Albă comandă versiunea blindată a SUV-ului, care poate costa peste 300.000 de dolari. Și apoi, desigur, ar trebui umplut și rezervorul de 24 de galoane (90 de litri).

Simbolismul gestului lui Trump – preocuparea sa pentru specificațiile unor mașini în timp ce „ţara arde” – este în ton cu comportamentul său din ultimele săptămâni, scrie autorul.

A minimalizat noțiunea de „accesibilitate financiară”, spunând că este un termen inventat de consultanții politici ai democraților pentru a-i critica președinția, a introdus un nou val de taxe vamale care probabil vor împinge prețurile în sus și a refuzat să semneze un rar proiect de lege bipartizan privind locuințele.

„Și, totuși, iată-ne în 2026, cu un președinte miliardar care se laudă că cheltuiește cel puțin 22 de milioane de dolari din banii contribuabililor americani pe o flotă de SUV-uri de lux, un gest care pare foarte puțin probabil să ridice moralul populației”, scrie Adam Gabbatt.

„Hei, știu că inflația este scăpată de sub control și că mulți oameni nu își mai permit nici măcar strictul necesar, dar măcar combatem risipa, frauda și abuzurile cumpărând… se uită în notițe… 250 de Escalade pentru guvern”, a scris pe X contul Angry Staffer, exprimând starea de spirit a multor americani.

Hey I know inflation is out of control and a lot of folks can’t afford basic necessities, but at least we’re tackling waste fraud and abuse by buying… *checks notes* 250 Escalades for the government. https://t.co/wfgbgofPG2

— Angry Staffer (@Angry_Staffer) July 28, 2026

Anunțul privind achiziția mașinilor a fost o mișcare derutantă într-un discurs deja confuz.

„Discursul lui Trump din Michigan ar fi trebuit să fie despre industria auto americană, însă acesta a ajuns să vorbească despre drepturile persoanelor transgender, despre protestatarii marxiști și despre cum, dacă democrații ar ajunge la putere: «Într-un an, țara va fi complet falimentară. Veți trăi în mizerie. Veți trăi cu frică. Nu veți mai avea poliție. Nu veți mai avea pompieri. Nu veți mai avea pe nimeni».”

Trump le-a mai spus celor prezenți că este „un fel de obsedat de curățenie, îmi place să fie curat”, înainte de a susține că a fost desemnat „Omul Anului” în Michigan în urmă cu 25 de ani. Afirmația este interesantă, deoarece Trump susține de aproximativ un deceniu că a primit acest titlu în Michigan, deși acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Accident
1
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
dr Sorin Baila
2
Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior
Spain Ceuta
3
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
Zile libere pentru angajați în 2026. Foto Getty Images
4
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere...
sosoaca face declaratii
5
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!
Digi Sport
Cristiano Ronaldo arată așa la 41 de ani și nici nu se atinge de alimentul consumat de miliarde de oameni!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Trump Speaks On White House Religious Liberty Commission Report
Guvernul SUA va începe să emită paşapoarte cu imaginea lui Trump începând cu 8 august: „Ai cerut şi noi livrăm”
donald trump in biroul oval
Statele Unite vor ajunge precum Ceuta dacă democraţii câştigă alegerile, susţine Donald Trump
Hamas
Este Hamas gata să renunțe la arme? Ce schimbări aduce planul dezarmării în războiul din Gaza
Donald Trump, Volodimir Zelenski
Zelenski i-a cerut lui Trump să obțină acordul lui Musk pentru lovituri ghidate de Starlink adânc în teritoriul Rusiei, Care este miza
U.S. President Trump Meets With Japanese Business Leaders In Tokyo
Trump spune că nu s-a hotărât dacă va permite Ucrainei să construiască rachete Patriot: „Trebuie să fim atenţi cui acordăm licența”
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul declară stare de alertă la nivel național. Bolojan: „România...
Fitch logoul agentiei
Surse: România evită retrogradarea la categoria junk. Agenția Fitch...
Tens Of Thousands Flood Into Spain's North African Enclave Of Ceuta In Unprecedented Border Crisis.
Criza migranților din Ceuta provoacă reacții în Europa. Italia...
mihai chirica
Primarul Mihai Chirica stinge lumina în Iași: „Nu vor exista cartiere...
Ultimele știri
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e neconstituţional”
Aproape 50 de hectare de vegetație au ars în Caraș-Severin. Intervenția va fi reluată sâmbătă pentru lichidarea focarelor
Robert Fico se opune suspendării Spaniei din Schengen şi oferă ajutor pentru controalele la frontieră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A defilat pe podium fără să știe că duce o luptă teribilă în propriul corp: "Am fost șocată. Timpul este...
Cancan
DOLIU în lumea interlopă! A murit Tudor Spoitoru
Fanatik.ro
Transferă FCSB un nou portar?! Mihai Stoica a anunţat noul titular din poarta roş-albaştrilor
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea...
Adevărul
Mesajul viral al unui tânăr actor rus pentru Putin: „Nu sunteţi preşedintele meu!". Ce s-a întâmplat cu...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Digi FM
Dr. Monica Pop, internată după un AVC "făcut de supărare". Îl acuză pe managerul Spitalului de Oftalmologie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Pro FM
Delia, despre schimbările pe care vrea să le facă la 44 de ani: „Nu ai cum să trăiești așa. E prea mult!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Dezvăluirile unei americance care trăiește de un an pe un vas de croazieră: „Nimeni nu m-a avertizat”
Newsweek
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
Digi FM
Andreea Raicu, reacție fermă după ce Alexandru Rogobete a numit o femeie „epilatoarea șefă”: „Nicio profesie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din anii '90. De ce s-au despărțit, de fapt, Cindy Crawford și...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...