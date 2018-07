Deși au pensii de peste 10.000 de lei, trei consilieri din Argeș cer să le fie decontați 8 lei pe lună pentru transport

Deși au pensii de peste 10.000 de lei pe lună și primesc indemnizații pentru funcțiile ocupate de 720 de lei lunar, trei consilieri locali din comuna Boțești, județul Argeș, îi cer primarului să le deconteze transportul pentru participarea la ședința lunară. Transportul îi costă doar 8 lei pe lună, pentru că satul din care vin aceștia se află la doar 3 kilometri de comună.

Dan Huțan, consilierul local care a inițiat cererea de decontare a transportului Foto: Consiliul Județean Argeș

Primarul comunei spune că nu este de acord să le deconteze consilierilor transportul, în condițiile în care aceștia trebuie să participe la o ședință de două ore și au venituri suficient de mari pentru a nu se încurca în 8 lei. „Eu de șapte luni merg cu mașina pe banii mei”, adaugă primarul.

„Am cerut un punct de vedere de la Prefectura Argeş legat de această cerere de decontare a transportului şi de trei luni nu mi se răspunde. Un consilier care are 100 milioane lei vechi pensie pe lună a cerut cu alţi doi consilieri ca să le plătim transportul la şedinţele lunare de Consiliu Local. Respectivul consilier local, Dan Huţan îl cheamă, stă în satul Moşteni-Greci, la doar 3 km de Primărie, asta mă deranjează. Nu e drept să îi decontez transportul lui, e aceeaşi localitate, e distanţă mică, are buletin de Boţeşti.

Omul ăsta vrea să îi decontez transportul pentru două ore de şedinţă, şi el are 720 lei indemnizaţie lunară şi 10.000 lei pensie! Am cerut bază legală la Prefectură legat de cererea acesta. Nu cred că acel consilier, care stă în aceeaşi localitate, e îndreptăţit să mai ceară şi decontarea transportului pentru două ore. Noi nu am fost de acord şi am cerut un punct de vedere la Prefectură, că nu am jurist în Primărie. Eu de şapte luni merg cu maşina pe banii mei, n-am avut bani de o delegaţie şi consilierul local cu pensie de 10.000 lei vrea să îi decontez transportul pentru o şedinţă care e plătită”, a declarat Gheorghe Stancu (PNL), primarul comunei Boţeşti, pentru Adevărul.

