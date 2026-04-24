Alexandru Bălan, fostul director adjunct al Serviciului de Informații din Moldova este extrădat astăzi.

Spionul moldovean acuzat că furniza secrete de stat către KGB, este scos din arestul Capitalei și predată autorităților din Republica Moldova, acolo unde trebuie să își mai spășească o pedeapsă de un an și cinci luni de închisoare.

Anul trecut, pe 9 septembrie, în urma cercetărilor efectuate de către polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT, bărbatul a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

La operațiune au lucrat împreună procurorii DIICOT, dar și ofițeri din Republica Moldova.

Între timp, Republica Moldova a cerut extrădarea, iar Curtea de Apel București a validat această solicitare chiar acum 3 zile.

Alexandru Bălan este acuzat că a furnizat informații secrete unui ofițer KGB din Belarus. Funcția pe care a avut-o îi permitea să aibă acces la informații secrete, deoarece el a fost directorul adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova.

„Escorta este formată dintr-un echipaj de intervenție al serviciului de arest, precum și o echipă de luptători a Serviciului de Acțiuni Speciale. Acesta va urma traseul specific până la Punctul de Trecere al Frontierei Albița, de unde va fi preluat de către autoritățile din Moldova”, informează responsabilii din Poliția română însărcinați cu această operațiune.

