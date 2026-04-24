Criza din Ormuz zguduie comerțul global și aduce în prim-plan o rută critică. Ce riscuri ascunde Strâmtoarea Malacca

Criza din Strâmtoarea Ormuz readuce în atenție vulnerabilitatea altor rute esențiale pentru comerțul global, în special Strâmtoarea Malacca. Cea mai aglomerată cale maritimă din lume transportă aproape o treime din petrolul mondial, iar orice blocaj ar avea efecte rapide asupra economiei globale, potrivit Reuters.

Strâmtoarea Malacca

Strâmtoarea Malacca, cu o lungime de aproximativ 900 km, mărginită de Indonezia, Thailanda, Malaysia și Singapore, oferă cea mai scurtă rută maritimă între Asia de Est și Orientul Mijlociu, respectiv Europa.

Potrivit Center for Strategic and International Studies, aproape 22% din comerțul maritim global tranzitează această rută. Aici sunt incluse transporturi de petrol și gaze din Orientul Mijlociu către economiile dependente de energie din China, Japonia și Coreea de Sud.

Strâmtoarea Malacca este cel mai mare „punct de tranzit petrolier” din lume și singurul care depășește Strâmtoarea Ormuz, conform U.S. Energy Information Administration.

În prima jumătate a anului 2025, aproximativ 23,2 milioane de barili de petrol pe zi au fost transportați prin Strâmtoarea Malacca, reprezentând 29% din fluxurile maritime globale de petrol. Prin Strâmtoarea Ormuz au trecut aproximativ 20,9 milioane de barili pe zi.

Peste 102.500 de nave, majoritatea comerciale, au tranzitat Strâmtoarea Malacca în 2025, în creștere față de aproximativ 94.300 în 2024, arată datele Departamentului Maritim din Malaysia. Deși majoritatea petrolierele folosesc această rută, unele nave foarte mari o evită din cauza limitărilor de pescaj și ocolesc prin sudul Indoneziei.

Această rută alternativă permite evitarea Strâmtorii Malacca în cazul unei închideri, însă prelungește durata transportului și crește costurile.

Care sunt riscurile

În cel mai îngust punct, în canalul Phillips din Strâmtoarea Singapore, Strâmtoarea Malacca are doar 2,7 km lățime, ceea ce creează un blocaj natural și crește riscul de coliziuni, eșuări sau scurgeri de petrol.

Unele zone sunt relativ puțin adânci, cu o adâncime de 25–27 de metri, limitând accesul celor mai mari nave, deși chiar și petroliere foarte mari tranzitează zona.

De-a lungul anilor, strâmtoarea a fost un punct fierbinte pentru piraterie și atacuri asupra navelor comerciale. Anul trecut s-au înregistrat cel puțin 104 incidente, însă numărul acestora a scăzut în primul trimestru al acestui an, potrivit ReCAAP Information Sharing Centre.

Importanța strategică pentru China este majoră, aproximativ 75% din importurile de petrol transportate pe mare ale Beijingului trecând prin această rută, conform datelor Vortexa.

Criza din Iran a accentuat temerile mai vechi privind vulnerabilitatea acestor „puncte de blocaj”, inclusiv în cazul unui conflict în Marea Chinei de Sud sau în Strâmtoarea Taiwan, pe unde tranzitează încă 21% din comerțul maritim global, potrivit CSIS.

Autoritățile din Malaysia au atras atenția că Strâmtoarea Malacca devine tot mai frecvent un loc pentru transferuri ilegale de petrol de la navă la navă, menite să ascundă originea încărcăturii.

Ce spun oficialii

Ministrul de Finanțe al Indoneziei, Purbaya Yudhi Sadewa, a stârnit controverse sugerând că statele ar putea impune taxe de tranzit pentru nave, pentru a monetiza strâmtoarea, înainte de a recunoaște că o astfel de măsură nu este posibilă.

Întrebat despre riscurile unor astfel de taxe sau restricții, ministrul de Externe al Singapore, Vivian Balakrishnan, a declarat pentru CNBC că statele din zonă au un interes comun strategic de a menține strâmtoarea deschisă și au convenit să nu perceapă taxe.

El a precizat că Singapore a asigurat atât Statele Unite, cât și China că dreptul de trecere este garantat pentru toate navele și că nu va participa la inițiative de blocare a rutei sau de impunere a unor taxe.

La rândul său, ministrul de Externe al Malaysiei, Mohamad Hasan, a declarat că nu pot fi luate decizii unilaterale privind strâmtoarea și că Malaysia, Singapore, Indonezia și Thailanda acționează coordonat, inclusiv prin patrule comune, pentru a menține ruta deschisă.

Editor : Ș.A.