Isărescu: ROBOR, obsesie (doar) a presei

În opinia Guvernatorului ROBOR, dobânda interbancară este o „obsesie din presă”, deci nu a celor care plătesc rate la bancă cu zeci, dacă nu cu sute de lei, mai mult decât acum un an. Banca a mai injectat în piață lichiditate de peste 5 miliarde de lie care se va traduce într-o scădere sau menținerea a nivelului ROBOR.

Banca Naţională a României a injectat, luni, în piaţa bancară, 5,315 miliarde de lei, printr-o operaţiune de tip repo cu scadenţa la 7 zile, la o dobândă de 2,5% pe an, egală cu dobânda cheie, potrivit Agerpres.ro.



De asemenea, BNR a afişat, în prima parte a zilei de luni, un nivel mediu al dobânzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 2,30% pe an, nivel similar cu cel de vineri, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR) dobânda a stagnat la 2,60% pe an.



Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 3,19% pe an, de la 3,20% pe an, vineri.



BNR a mai organizat la începutul acestei luni o operaţiune de tip repo prin care a oferit băncilor 12,34 miliarde de lei.



Operaţiunile repo sunt tranzacţii reversibile, destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR cumpără de la instituţiile de credit active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei.



Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a precizat, săptămâna trecută, că Banca Naţională n-a inundat piaţa cu lichiditate, rolul unei bănci centrale fiind acela de a asigura lichiditatea necesară pieţei.



„Nu este inundaţie de lichiditate. N-am inundat piaţa. Sunt mişcări absolut normale. Şi scopul nostru principal nu este neapărat ROBOR, obsesia din presă. ROBOR este un indicator... Se plimbă prea mult, ne uităm şi la el. Rolul unei bănci centrale este să asigure lichiditatea necesară pieţei. Şi aceasta fluctuează", a mai afirmat Isărescu.

