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Andrei Caramitru e sceptic că românii își vor recupera banii după sancționarea băncilor de către CC.  „Garantat, doi ani de recesiune”

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Andrei Caramitru
Andrei Caramitru. Sursa foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Economistul Andrei Caramitru a explicat la Digi24 cum vor reacționa băncile după ce vor primi amenzile și cum acest lucru va duce la o recesiune garantată în următorii doi ani. El este sceptic și nu crede că românii și-ar putea lua banii înapoi, deși Nicu Ștefănuță, a cerut Comisiei Europene să stabilească mecanisme clare pentru despăgubirea românilor care au plătit credite cu ROBOR umflat.

„În primul rând, înțeleg că decizia e luată, se va da o amendă băncilor, iar băncile vor ataca în instanță cazul. Este departe de a fi clar, adică eu, uitându-mă, mi se pare, sincer vă spun, ca fost bancher care a lucrat nu în România, ci în Zurich și Londra. Mi se pare o nebunie absolută și nu cred că va trece de instanță. Deci, ideile astea că cineva va recupera niște bani în instanță peste niște ani mi se pare implauzibilă. Sigur că se poate încerca însă, efectul final al acestei decizii e extrem de simplău - se mută din capitalul băncilor 700 de milioane de euro la bugetul de stat. Deci baza de capital a băncilor scade cu 700 de milioane, iar capacitatea de creditare a sistemului bancar scade cu 7 miliarde de euro, că este între 1 și 10. Deci ce ai nevoie de un euro ca să dai credite de 10 euro. 7 miliarde înseamnă scădere economică de 2% deci acum avem recesiune garantată pe următorii 2 ani prin această decizie, orice s-ar mai face. Deci, de aici ar trebui să plecăm”.

Caramitru s-a referit și la reacția populară „Dacă eu greșesc, sunt sancționat. Dacă banca greșește și e sancționată, tot eu plătesc” – care devine tot mai vizibilă.

„Băncile, dacă au greșit, trebuie să plătească. Însă eu ce am văzut în toate informațiile de până acuma este că era un mecanism stabilit de BNR, care trecea prin sistemul Reuters, la fel cum se întâmplă absolut peste tot și care a funcționat așa de ani și ani de zile, la fel ca în toate celelalte țări. Deci, ce ar fi putut face vreo bancă să NU aplice cumva regulamentele BNR mi se pare, vă spun sincer, absurd. Eu eu am stat în Elveția 14 ani. Știți cât erau dobânzile? Erau 1% la un credit pe 20 de ani. Și asta pentru că deficitul bugetar în Elveția este zero și este zero în ultimii 40 de ani. Și ei atrag capital care vine din toată lumea, să intre în Elveția, deci încasează bani, nu, nu se împrumută. Au o economie extrem de stabilă, nu au politicieni incompetenți care duc la deficite de 10% și automat dobânzile sunt extrem de mici.

„Noi vrem „să ni se deie”, scuzați-mă că spun cuvântul ăsta, că asta este mentalitatea, să se dea salarii, statul să facă. Astfel, statul se împrumută și devine, va zic, falimentar, iar dobânzile cu care se  împrumută devin enorme. Iar tu, ca cetățean care n-ai nicio vină în țara asta, n-ai cum să plătești o dobândă mult mai mică decât statul, este absurd. Cine o să îți dea ție un credit ca persoană fizică, la o dobândă mai mică decât a se împrumută statul. Deci dacă vrem dobânzi de 1-2% și eu le vreau, toată lumea le vrea, trebuie să înțelegem că trebuie să avem deficite extraordinar de mici pentru a putea avea asta. Dobânzile de acuma sunt încă bune, poate să treacă lejer și de și de 10% sau să nu mai fie bani deloc, cum a fost în 2008”, a mai spus economistul.

„Deci problema fundamentală pentru bunăstarea oamenilor nu este să le dea statul sau să dau eu în judecată pe x, y, z – și să sper la un viitor. Ca să avem bunăstare cum sunt în țările bogate în lumea asta trebuie 1. statul să nu dea faliment, să nu cheltuiască bani pe care nu-i are, 2. banii să se ducă nu la stat, să susțină deficite absurde și cheltuieli fără sens, ci spre sectorul privat care creează joburi și bunăstare și 3. oamenii să muncească, să fie serioși. Altceva nu există.”

Editor : Sebastian Eduard

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