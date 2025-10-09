Live TV

Video Mesajul ministrului Alexandru Nazare, după 3 luni de mandat: „Am început să punem ordine în finanțe. Am salvat ratingul de țară”

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_009_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Conferință de presă organizată de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la sediul guvernului, în Bucuresti, 13 august 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
 

Ministrul Alexandru Nazare, a trecut joi în revistă măsurile luate în cele trei luni de când se află în fruntea Ministerului Finanțelor, în cadrul unei postări pe rețelele sociale. Salvarea ratingului de țară, evitarea suspendărea fondurilor europene și menținerea „unui nivel record al investițiilor publice” se numără printre realizările listate de către demnitar.

În cadrul postării intitulate Primele 3 luni la Ministerul Finanțelor. O perioadă cu activitate intensă şi cu rezultate concrete în asigurarea stabilității și dezvoltării țării”, Alexandru Nazare afirmă că „am început să punem ordine în finanțe. Am salvat astfel ratingul de țară, am evitat suspendarea fondurilor europene, am securizat finanțări importante pentru dezvoltare, am corectat bugetul țării şi am menținut un nivel record al investițiilor publice”.

Potrivit ministrului, România a reluat, dar pe alte baze, dialogul cu Comisia Europeană şi cu SUA, cu marii finanțatori și alți parteneri externi”, cărora le-a transmis că țara este un partener serios, care știe să negocieze.

Totodată, ministerul a accelerat discuțiile pentru aderarea la OCDE, mai afirmă Nazare.

Aderarea la acest club al țărilor dezvoltate este garanția unei economii stabile, care va aduce investiții și va genera un impact pozitiv în viețile tuturor”, a precizat ministrul Finanțelor.

Începem o nouă construcție, pe baze solide, cu o nouă mentalitate și cu energia pe care România le merită. Am toată încrederea că vom reuși”, a subliniat, în încheiere, oficialul.

România așteaptă vineri seara o decizie foarte importantă a agenției de rating S&P și sunt optimist că aceasta ne va menține ratingul, așa cum au făcut-o și celelalte agenții de rating, a declarat, joi, Alexandru Nazare, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România - Obiectiv 2035. El a precizat că, după intervenția sa la conferință, va pleca direct la aeroport pentru a ajunge la Luxemburg, unde va participa la Consiliul Miniștrilor de Finanțe.

