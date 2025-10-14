Live TV

O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile

Etape principale în procesul de migrare a clienților de la First Bank la IntesaSanpaolo Bank

Intesa Sanpaolo Bank și First Bank anunță intrarea în etapa finală de fuziune a celor două bănci, prin care clienții și serviciile oferite de First Bank vor fi incluse în portofoliul Intensa Sanpaolo începând din 31 octombrie 2025, dacă fuziunea celor două instituții financiare va obține aprobarea de la Banca Națională și va fi înscrisă la registrul Comerțului, potrivit unui comunicat remis presei.  Clienții First Bank care nu și-au ridicat cardurile bancare emise de Intensa Sanpaolo Bank sunt îndemnați să o facă în timp util, ținând cont că ultima zi în care sistemele First Bank vor funcționa este 30 octombrie.

Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală. Fuziunea este programată să se finalizeze la data de 31 octombrie 2025, sub condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legale și de reglementare, inclusiv obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

Odată cu finalizarea acestui proces complex, First Bank va fuziona prin absorbție cu Intesa Sanpaolo Bank România, iar portofoliul de clienți, produse și servicii al First Bank va fi transferat către Intesa Sanpaolo Bank România, urmărindu-se cu prioritate protejarea intereselor clienților și asigurarea unei tranziții sigure și fluide, scrie în comunicatul de presă citat.

Etape principale în procesul de migrare a clienților de la First Bank la IntesaSanpaolo Bank

Fuziunea va produce efecte începând cu data de 31 octombrie 2025, în baza aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României și a înregistrării la Registrul Comerțului. În situația în care aprobarea Registrului Comerţului pentru înregistrarea fuziunii şi a efectelor acesteia nu este obținută până cel târziu la data de 31 octombrie 2025, data fuziunii va fi ultima zi din luna calendaristică în care s-a obținut aprobarea Registrului Comerțului, mai scrie în comunicat.

Etape deja în desfășurare

Potrivit sursei citate, începând cu data de 15 septembrie 2025, clienții First Bank au început să intre în posesia noilor carduri de debit și de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România. Clienții care nu au ridicat încă noile carduri sunt încurajați să o facă cât mai curând posibil, conform informațiilor primite prin intermediul notificărilor transmise individual.

  • Noile carduri de debit vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025;
  • Noile carduri de credit vor deveni funcționale începând cu data de 3 noiembrie 2025.

Cardurile emise de First Bank pot fi utilizate până la data de 30 octombrie 2025 inclusiv, în aceleași condiții și costuri, și la bancomatele Intesa Sanpaolo Bank România.

30 octombrie 2025: ultima zi de operare în sistemul First Bank

30 octombrie 2025 este ultima zi în care clienții pot utiliza produsele și serviciile First Bank. Aplicația de Internet Banking First Bank va fi disponibilă doar până la ora 20:00. După această dată, instrucțiunile de Direct Debit cu scadență ulterioară datei de 30 octombrie 2025 nu vor mai putea fi onorate.

Clienții sunt sfătuiți să: efectueze toate plățile planificate până la această dată, să își achite eventualele obligații restante și să comunice din timp noile conturi IBAN primite de la Intesa Sanpaolo Bank România angajatorilor și partenerilor comerciali, astfel încât plățile să poată fi procesate începând cu data de 3 noiembrie 2025.

31 octombrie – 2 noiembrie 2025: perioada de migrare tehnică

În acest interval, vor avea loc activitățile tehnice aferente transferului conturilor și produselor către Intesa Sanpaolo Bank România.

  • Sucursalele First Bank nu vor avea program de lucru cu publicul;
  • Accesul la unele servicii va fi restricționat;
  • Cardurile de debit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor putea fi utilizate începând cu data de 31 octombrie 2025, în limita soldului disponibil la finalul zilei de 30 octombrie 2025;
  • Cardurile de credit emise de Intesa Sanpaolo Bank România vor deveni active începând cu 3 noiembrie 2025.

Această etapă este specifică majorității fuziunilor bancare, fiind necesară pentru a asigura integritatea datelor și continuitatea serviciilor oferite clienților, precizează sursa citată.

3 noiembrie 2025: finalizarea procesului de migrare

  • Conturile curente, depozitele, creditele și produsele aferente vor fi complet transferate și funcționale în cadrul Intesa Sanpaolo Bank România.
  • Clienții vor avea acces integral la fondurile proprii, inclusiv prin noul serviciu de Internet și Mobile Banking Intesa Sanpaolo Bank România.

