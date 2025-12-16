Record istoric pentru programul Fidelis. Anunțul ministrului Alexandru Nazare: „Românii au investit peste 21 de miliarde de lei”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că în acest an românii au investit în total, în cele 11 ediţii FIDELIS, peste 21 de miliarde de lei, un record istoric pentru programul de titluri de stat al ministerului. Potrivit demnitarului, cea mai căutată în 2025 a fost emisiunea în euro pe 10 ani, „un semnal clar că tot mai mulţi români preferă stabilitatea şi randamentele predictibile, alegând să îşi plaseze economiile pe termen lung”.

Alexandru Nazare anunţă, marţi, că FIDELIS, programul de titluri de stat al Ministerului Finanţelor, devine „o opţiune solidǎ de economisire pentru români”, menţionând că 2025 este „cel mai bun an din istoria programului”.



„Românii au ales şi în acest an investiţiile sigure şi pe termen lung, prin intermediul FIDELIS - programul care permite plasarea economiilor populaţiei în titluri de stat. Ultima ediţie a programului din acest an, derulatǎ în perioada 5-12 decembrie, a atras aproape 1,5 miliarde lei, confirmând astfel încrederea românilor în titlurile de stat. În total, în 11 ediţii FIDELIS derulate în 2025, românii au investit peste 21 miliarde lei - un record istoric pentru program”, afirmă ministrul Finanţelor.

Potrivit lui Nazare, cea mai căutată a fost emisiunea în euro pe 10 ani, „un semnal clar că tot mai mulţi români preferă stabilitatea şi randamentele predictibile, alegând să îşi plaseze economiile pe termen lung”.



Ministrul Finanţelor precizează că un rol aparte l-au avut donatorii de sânge, pentru care FIDELIS include tranşe speciale, cu dobânzi mai avantajoase şi prag minim de investiţie redus.



„În 2025, donatorii-investitori au plasat peste 1,77 miliarde lei, programul corelând astfel solidaritatea socială cu economisirea: cei care donează sânge sunt recompensaţi financiar, iar sistemul medical beneficiază de un aport vital de donări”, afirmă Nazare.



Ministrul Finanţelor mai spune că rezultatele FIDELIS de pânǎ acum înseamnă că tot mai mulţi români „aleg să fie, indirect, acţionari ai statului român”.



„Plasându-şi economiile în titluri de stat, românii îşi declarǎ încrederea în România şi în capacitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire. FIDELIS are potenţialul de a atrage şi mai mulţi investitori pe termen lung. Nu în ultimul rând, îmi doresc ca programul sǎ devinǎ o opţiune tot mai relevantă pentru românii care locuiesc în alte colţuri ale lumii şi care caută modalităţi sigure de a investi acasă. România meritǎ toatǎ încrederea noastrǎ”, mai spune ministrul Alexandru Nazare.

