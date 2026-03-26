Guvernul anunță soluții la sesizările românilor privind cartea de identitate electronică. Principala problemă, lipsa adresei

Guvernul anunță soluţii la sesizările făcute de români în privința problemelor cu care s-au confruntat în legătură cu noua carte electronică de identitate, pe care nu mai apare adresa de domiciliu, dar pe care instituțiile o cer în continuare. De asemenea, sunt prezentate și soluții concrete găsite de autorități pentru alte sesizări făcute pe plaforma fara-hartie.gov.ro.

Pentru început au fost abordate sesizările primite în categoria „Paşaport şi Carte de Identitate", una dintre cele mai raportate categorii de pe platformă, cu peste 300 de sesizări, potrivit unui comunicat al Guvernului.

În prezent, sunt în lucru soluţii pentru principalele 21 de probleme semnalate de cetăţeni pe această platformă, număr dublu comparativ cu obiectivul asumat iniţial.

Pe baza sesizărilor primite, echipa Vicepremierului Oana Gheorghiu, cu sprijinul CERB (Comitetul pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei) au iniţiat discuţii cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), principalul actor instituţional responsabil de procedurile semnalate.

„Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din ţară, prin care funcţionarul are obligaţia de a verifica el însuşi datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiţiona preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026”, anunţă Guvernul.

Potrivit sursei citate, pentru problema adeverinţei de domiciliu, soluţiile avansează diferenţiat, instituţie cu instituţie: băncile au primit deja accesul tehnic la baza de date a evidenţei persoanelor şi nu mai solicită adeverinţa; se testează un mecanism similar pentru notari aflat în fază avansată. Pentru extrasul de carte funciară, o nouă îndrumare obligă funcţionarii să interogheze direct sistemul ANCPI, extrasul generat automat constituind dovadă suficientă. Abia în situaţiile în care conexiunea tehnică nu funcţionează poate fi solicitat documentul de proprietate, potrivit News.ro.

„Serviciul electronic de stabilire a reşedinţei pentru posesorii de CEI este în curs de implementare, cu termen preconizat la finalul lunii mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluţiile tehnice şi juridice pentru exprimarea consimţământului de „luare în spaţiu" de la distanţă, în mediu electronic”, arată reprezentanţii Executivului.

Editor : M.B.