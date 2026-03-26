Guvernul anunță soluții la sesizările românilor privind cartea de identitate electronică. Principala problemă, lipsa adresei

Data publicării:
RoCEIReader pentru cartea electronică de identitate. Inquam Photos /George Călin
Guvernul anunță soluţii la sesizările făcute de români în privința problemelor cu care s-au confruntat în legătură cu noua carte electronică de identitate, pe care nu mai apare adresa de domiciliu, dar pe care instituțiile o cer în continuare. De asemenea, sunt prezentate și soluții concrete găsite de autorități pentru alte sesizări făcute pe plaforma  fara-hartie.gov.ro.

Pentru început au fost abordate sesizările primite în categoria „Paşaport şi Carte de Identitate", una dintre cele mai raportate categorii de pe platformă, cu peste 300 de sesizări, potrivit unui comunicat al Guvernului.

În prezent, sunt în lucru soluţii pentru principalele 21 de probleme semnalate de cetăţeni pe această platformă, număr dublu comparativ cu obiectivul asumat iniţial.

Pe baza sesizărilor primite, echipa Vicepremierului Oana Gheorghiu, cu sprijinul CERB (Comitetul pentru e-guvernare şi reducerea birocraţiei) au iniţiat discuţii cu Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor (DGEP), principalul actor instituţional responsabil de procedurile semnalate.

„Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din ţară, prin care funcţionarul are obligaţia de a verifica el însuşi datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiţiona preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026”, anunţă Guvernul.

Potrivit sursei citate, pentru problema adeverinţei de domiciliu, soluţiile avansează diferenţiat, instituţie cu instituţie: băncile au primit deja accesul tehnic la baza de date a evidenţei persoanelor şi nu mai solicită adeverinţa; se testează un mecanism similar pentru notari aflat în fază avansată. Pentru extrasul de carte funciară, o nouă îndrumare obligă funcţionarii să interogheze direct sistemul ANCPI, extrasul generat automat constituind dovadă suficientă. Abia în situaţiile în care conexiunea tehnică nu funcţionează poate fi solicitat documentul de proprietate, potrivit News.ro.

„Serviciul electronic de stabilire a reşedinţei pentru posesorii de CEI este în curs de implementare, cu termen preconizat la finalul lunii mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluţiile tehnice şi juridice pentru exprimarea consimţământului de „luare în spaţiu" de la distanţă, în mediu electronic”, arată reprezentanţii Executivului.

Top Citite
oameni in ploaie mergând pe strada
1
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
2
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
4
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
robinet de apa
5
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Digi Sport
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Te-ar putea interesa și:
Ilie bolojan turcul turcia
Bolojan, întâlnire cu președintele Marii Adunări Naționale a Turciei. Discuții despre comerț, energie și securitatea în Marea Neagră
guvern
Guvernul a actualizat regulile pentru depozitarea și distribuția de alcool, tutun și combustibili
657518371_1673324427482188_5487187820092360336_n
Roberta Metsola face apel la „stabilitate și unitate”, după ce Sorin Grindeanu i-a vorbit de planul PSD privind guvernarea
siegfried muresan sustine un discurs
Eurodeputat PNL, după ce Grindeanu s-a plâns la Bruxelles de problemele Coaliției: Liderii UE au văzut tentativa de colaborare PSD-AUR
sorin grindeanu si roberta metsola
Grindeanu duce scandalul din Coaliție la Bruxelles: susține în fața liderilor europeni că PNL se apropie de AUR
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan exclude varianta ca PSD sau PNL să facă alianță cu AUR...
turcia romania profimedia-1086461527
Turcia-România, în barajul pentru CM 2026, ACUM. Meci strâns la...
drona iasi
O dronă a fost găsită de un localnic într-un copac din județul Iași...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Cu ce aseamănă Nicușor Dan o eventuală intervenție a României în...
Ultimele știri
Când va promulga președintele Legea femicidului. Nicușor Dan: „Ne vom uita cu atenţie”
Nicușor Dan, la Gala Medicilor din România: Dezinformarea pune în pericol sănătatea publică și vaccinarea copiilor
Trump reia atacurile la adresa aliaților NATO și ironizează portavioanele britanice, numindu-le „jucării”
