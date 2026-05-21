Air France și Airbus au fost condamnate pentru zborul Rio-Paris din 2009, în care și-au pierdut viața 228 de persoane

În procesul în apel privind prăbușirea zborului Air France 447 de la Rio de Janeiro la Paris în 2009, în care și-au pierdut viața 228 de persoane, judecătorii au condamnat compania aeriană și producătorul de avioane Airbus. Curtea de Apel din Paris a condamnat ambele companii pentru omor din neglijență și a aplicat o amendă de câte 225.000 de euro fiecăreia. Instanța a hotărât că exclusiv compania aeriană și producătorul de avioane sunt responsabili pentru prăbușire și pentru despăgubiri, scrie focus.de.

Zborul AF 447 se îndrepta pe 1 iunie 2009 din Brazilia către capitala Franței când a intrat într-un front de furtună și a dispărut de pe ecranele radarului. Airbusul de tip A330 s-a prăbușit în Oceanul Atlantic. Abia în mai 2011 au fost recuperate ultimele cadavre și înregistratorul de date de zbor de la o adâncime de aproximativ 4.000 de metri.

Sonde înghețate și piloți nepregătiți

Concret, Airbus a fost acuzat în proces că a subestimat consecințele unei defecțiuni a sondelor responsabile de măsurarea vitezei. Acestea erau înghețate în timpul zborului. Air France nu și-ar fi instruit suficient piloții și nu i-ar fi pregătit pentru o situație extremă precum cea din timpul zborului accidentat, se menționa în actul de acuzare. Un raport de expertiză din 2012 a concluzionat că echipajul a fost copleșit de situația care, de fapt, putea fi controlată.

În primă instanță, Air France și Airbus au fost achitate acum doi ani de acuzația de omor din neglijență. La acea vreme, instanța a hotărât că, deși au acționat parțial neglijent sau imprudent, nu se poate stabili o legătură de cauzalitate clară cu accidentul. Cu toate acestea, în sentință se menționa că incidentele cu sondele nu au fost urmărite suficient de Airbus și că, în plus, au fost ascunse informații. Se afirma că Air France ar fi putut să-și informeze mai bine piloții cu privire la problemele cu sondele.

O lungă bătălie juridică

Instanța a stabilit, de asemenea, răspunderea civilă a companiilor. Air France și Airbus își respinseseră răspunderea pentru zborul fatal. Parchetul a formulat apel împotriva hotărârii de primă instanță. În cadrul procedurii de apel, acesta a solicitat acum o condamnare.

Procesul juridic s-a întins pe o perioadă lungă de ani după accident. Faptul că în 2022 a avut loc un proces a fost un succes pentru rudele victimelor. În 2019, judecătorii de instrucție respinseseră o procedură.

