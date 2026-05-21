Video România va primi 14,3 milioane de euro de la Uniunea Europeană după inundațiile din 2025

Bancnote euro. Foto: GettyImages
Inundațiile din 2025 au afectat mai multe regiuni ale țării Comisia Europeană propune 144 de milioane de euro pentru trei state afectate

România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea unei părți din cheltuielile provocate de inundațiile severe din mai-iunie 2025, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

„România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al UE pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme produse începând cu luna mai 2025. Cererea de finanțare a fost aprobată de Comisia Europeană”, a declarat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, după ședința de Guvern, pe agenda căreia s-a aflat o notă de informare privind implementarea grantului acordat României din Fondul de Solidaritate al UE.

Inundațiile din 2025 au afectat mai multe regiuni ale țării

Potrivit Comisiei Europene, România s-a confruntat în lunile mai și iunie 2025 cu inundații severe în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est, după mai multe zile de ploi abundente.

Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Praid, unde apele râului Corund au erodat o parte din albie și au compromis infrastructura hidrotehnică. Fenomenele extreme au provocat și pene de curent pe scară largă.

Comisia Europeană a precizat că fondurile propuse pentru România vor sprijini restaurarea zonelor afectate și refacerea serviciilor esențiale cât mai rapid.

Comisia Europeană propune 144 de milioane de euro pentru trei state afectate

Executivul european a anunțat luni mobilizarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru Spania, România și Cipru, după dezastrele naturale produse în 2025.

Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, este destinată Spaniei, afectată de secetă, valuri de căldură și incendii de vegetație.

În cazul Ciprului, Comisia Europeană a propus 9,2 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii afectate de incendiile din vara anului 2025, inclusiv rețele de energie, apă, telecomunicații și transport.

