Ilie Bolojan, despre extinderea e-Factura pentru persoanele fizice cu afaceri mici: „Să vedem dacă este într-adevăr necesară”

Premierul interimar Ilie Bolojan urmează să aibă o discuţie vineri cu responsabilii de la Ministerul Finanţelor pentru a analiza dacă măsura aflată în pregătire privind extinderea e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice cu afaceri mici, este una necesară.

„Am continuat digitalizarea şi chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocraţie suplimentară şi am primit deja sesizări pe tema asta şi chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanţe să vedem dacă această măsură este într-adevăr necesară, dacă combate într-adevăr evaziunea sau dacă doar e o formă de birocraţie în plus", a transmis Bolojan, într-un interviu la HotNews.

Editor : A.D.