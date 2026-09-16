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DIGI și Asociația Îngeri pentru Suflete redeschid ușile „Dulăpiorului Fermecat” pentru 900 de elevi din județul Arad

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Comunitățile cresc mai puternice prin grijă, solidaritate și șanse oferite celor care au nevoie de sprijin. Plecând de la această convingere, Grupul DIGI continuă parteneriatul cu Asociația Îngeri Pentru Suflete și susține, pentru a cincea toamnă la rând, proiectul de responsabilitate socială „Dulăpiorul Fermecat – Un pas spre un viitor mai bun”. 900 de tineri din localitățile arădene Vinga, Mailat și Mănăștur vor avea din nou la îndemână rechizite și materiale auxiliare pentru întregul calendar didactic, într-o inițiativă menită să încurajeze participarea la cursuri și să diminueze incidența abandonului școlar în mediile vulnerabile.

În România, renunțarea timpurie la studii rămâne una dintre provocările majore ale sistemului de învățământ, iar decalajele sunt cu atât mai accentuate în zonele rurale. Potrivit datelor publicate de Eurostat în iunie 2026*, țara noastră păstrează cea mai ridicată rată de părăsire a școlii din Uniunea Europeană, realitate ce afectează 23,7% dintre elevii de la sate (aproape 1 din 4). În spatele statisticilor se află copii al căror parcurs educațional poate fi blocat sau îngreunat de absența unor lucruri aparent mărunte, dar elementare - ghiozdanele, caietele, penarele, cărțile pot reprezenta o cheltuială dificil de gestionat de către familiile cu venituri reduse. În sprijinul lor, Asociația Îngeri Pentru Suflete și DIGI aleg să intervină aplicat și să aprovizioneze sălile de clasă din Vinga, Mailat și Mănăștur, județul Arad, cu rechizite care să acopere nevoile de bază pe durata celor 36 de săptămâni de cursuri.

900 de școlari din cele trei instituții implicate în program pornesc și de data aceasta în călătoria pe drumul cunoașterii cu pași mai siguri, cu încrederea că pot conta pe dulăpioarele magice în îndeplinirea activităților de la clasă și în efectuarea temelor pentru acasă, dar mai ales cu acea doză de speranță care dă aripi visurilor lor. Pentru mulți dintre învățăcei, rafturile pregătite nu aduc doar materiale utile, ci liniștea că și ei pot frecventa orele la fel ca ceilalți și că locul lor este acolo, în bancă, printre colegi și profesori.

Pentru noi, toamna aduce an de an emoția reîntâlnirii cu sclipirea din ochii celor mici la revederea Dulăpiorului Fermecat. Să ajungi la ediția cu numărul cinci alături de un partener care împărtășește aceeași empatie față de semeni ca și tine vine cu un sentiment de împlinire greu de descris. În tot acest timp, dulăpiorul s-a dovedit un spațiu al siguranței, un motiv în plus pentru elevi să intre pe poarta școlii cu zâmbetul pe buze și cu inima plină. Când ai pe măsuță instrumentele necesare, atenția se mută spre tot ce poți învăța în ziua respectivă, iar prezența la ore devine o plăcere, nu o povară. Le mulțumim celor de la DIGI pentru faptul că reușim împreună să le luăm copiilor o grijă importantă de pe umeri și să o înlocuim cu bucuria de a descoperi lumea fără rețineri. Acest fapt ne dă puterea să ducem mai departe această misiune de suflet și să le insuflăm curajul de a visa fără limite”, a declarat Alexandra Timar, Președintele Asociației Îngeri pentru Suflete.

Demersul se înscrie în seria proiectelor derulate de DIGI sub umbrela axei de CSR #DigiEdu, prin care compania urmărește să faciliteze accesul la resurse și oportunități de învățare pentru copiii din comunități expuse riscului de abandon școlar. Alături de partenerii noștri, credem că un început bun deschide drumul către infinite posibilități.

*Sursă oficială:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/edat_lfse_30__custom_21048541/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=44523a29-f8c8-4623-b0b5-5586d37e2ac2&c=1776427608000

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content online Digi TV.

Editor : A.D.V.

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