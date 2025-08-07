Live TV

India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale”

Data publicării:
modi trump putin
Colaj foto: Narendra Modi, Donald Trump, Vladimir Putin / Sursa: Profimedia Images
Din articol
Rusia sare în apărarea Indiei India acuză Occidentul de ipocrizie Reacția Indiei după noile tarife impuse de Trump

În ciuda presiunilor comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care încearcă să forțeze Delhi să reducă legăturile cu Moscova, India a confirmat că îl va primi în vizită pe președintele rus Vladimir Putin. Anunțul vine la scurt timp după ce Donald Trump a impus un nou val de tarife asupra importurilor indiene, în replică la achizițiile de petrol rusesc. Kremlinul consideră relația cu India „strategică și privilegiată”.

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în India, a anunţat joi, în timpul unei vizite la Moscova, consilierul indian pentru securitate naţională, Ajit Doval, într-un moment de presiuni comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care caută să forţeze India să-şi diminueze relaţiile cu Rusia, în special achiziţiile de petrol rusesc.

Oficialul indian a confirmat că vizita lui Putin a fost convenită, dar datele nu sunt încă stabilite. Agenţia de ştiri rusă Interfax afirmă că vizita ar putea avea loc la sfârşitul lunii august.

"Suntem foarte emoţionaţi şi încântaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale, preşedintelui Rusiei, preşedintele Putin, în India. Cred că datele sunt aproape definitivate", a declarat consilierul indian pentru securitate naţională.

Anunţul vine la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care, la taxele vamale de 25% pe care le-a impus deja Indiei, a adăugat încă 25% pentru o serie de produse importate de SUA din India, motivând că acesta este un "răspuns faţă de cumpărarea continuă de petrol rusesc" de către India, ceea ce, potrivit Washingtonului, oferă Rusiei o sursă esenţială de venit pentru finanţarea războiului din Ucraina.

Rusia sare în apărarea Indiei

La Moscova, guvernul rus a calificat ultimele declaraţii ale lui Trump drept o "încercare grosolană de a pune presiune pe un partener strategic" al Rusiei. Potrivit Kremlinului, măsurile anunţate de SUA urmăresc să "pedepsească India pentru că îşi apără autonomia energetică" şi nu au "nicio legătură reală cu Ucraina".

De asemenea, Rusia şi-a apărat parteneriatul strategic cu India. "Rusia şi India sunt unite de legături de prietenie puternice care au rezistat testului timpului. Pentru ţara noastră este prioritară consolidarea parteneriatului strategic, privilegiat şi special cu India", a declarat în timpul întâlnirii cu consilierul indian pentru securitate naţională secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu.

Acesta a subliniat că Rusia este hotărâtă să continue "cooperarea activă cu obiectivul de a crea o nouă ordine mondială, mai justă şi mai stabilă, şi pentru a garanta supremaţia dreptului internaţional şi lupta comună împotriva provocărilor şi ameninţărilor contemporane".

Oficialul rus a mai menţionat că fundamentul dialogului bazat pe încredere dintre cele două ţări îl reprezintă contactele periodice dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi.

India acuză Occidentul de ipocrizie

Anterior, India a acuzat de "ipocrizie" statele occidentale care au exprimat critici faţă de relaţiile sale comerciale substanţiale cu Rusia, amintindu-le de propriile lor relaţii comerciale cu Rusia, ţară de unde Occidentul continuă să cumpere produse precum gazul natural sau uraniul.

După China, India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Anul trecut, circa 36% din importurile de petrol ale Indiei au provenit din Rusia, o creştere substanţială faţă de procentul de aproximativ 2% în anii anteriori războiului din Ucraina.

India explică această creştere prin faptul că "livrările tradiţionale (de petrol) au fost deviate către Europa după declanşarea conflictului" din Ucraina, întrucât ţările europene au căutat alternative la petrolul rusesc, din dorinţa lor de a sancţiona astfel Rusia.

Pe de altă parte, sancţiunile occidentale împotriva Rusiei, în special plafonul de preţ impus petrolului rusesc sub preţul pieţei, au făcut acest produs mai atractiv pentru companiile indiene, care au reuşit astfel să facă economii de miliarde de dolari.

Reacția Indiei după noile tarife impuse de Trump

În urma noilor taxe vamale impuse de SUA, guvernul indian a afirmat că va lua "toate măsurile necesare pentru a proteja interesul naţional", amintind că India şi Statele Unite au desfăşurat în ultimele luni negocieri pentru un acord comercial "echitabil, echilibrat şi reciproc avantajos".

Dar negocierile comerciale dintre SUA şi India nu par să fi condus la un acord pe placul lui Trump. Una dintre nemulţumirile părţii americane pare să fie refuzul Indiei de a-şi deschide piaţa pentru produsele agricole - inclusiv prin autorizarea importurilor de produse modificate genetic -, în condiţiile în care agricultorii formează în această ţară un electorat puternic.

"Interesele agricultorilor sunt principala noastră prioritate. India nu va compromite niciodată interesele agricultorilor, fermierilor şi pescarilor săi. Şi ştiu că va trebui să plătesc personal un preţ uriaş pentru aceasta dar sunt pregătit", a declarat premierul Modi, în timpul unui discurs susţinut joi la o conferinţă la New Delhi.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ion Iliesc alb negru
1
Ion Iliescu a murit la vârsta de 95 de ani. Programul oficial al funeraliilor de stat...
militari ucraineni
2
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
3
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
4
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
ilie bolojan consultari primari crop foto guvernul romaniei
5
Guvernul ia în calcul creșterea cu 70% a taxelor locale. Ce alte măsuri sunt prevăzute...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0213789032
SURSE: Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
donald trump vladimir putin
Vladimir Putin a anunțat posibila locație pentru summitul cu Donald...
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu...
barbat cu catuse la maini
Primele declarații ale bărbatului din Arad care şi-a ucis fosta...
Ultimele știri
Cod roșu de ploi torențiale în județul Prahova: cinci localități vizate de fenomene extreme până la 18:00
Avocații critică „retorica stigmatizantă” care afectează sistemul judiciar. UNBR: „Reformele justiţiei s-au permanentizat”
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
JD Vance
Echipa lui JD Vance a cerut creșterea nivelului unui râu din Ohio pentru o plimbare cu barca în familie
Donald Trump și Vladimir Putin
Oficial de la Kremlin: Putin și Trump se vor întâlni „în următoarele zile”
donald trump in birou
Donald Trump vrea să preia controlul asupra Washingtonului, chiar dacă legea nu-i permite. Acțiunile liderului de la Casa Albă
marco rubio
SUA acuză UE de cenzură online. Marco Rubio le cere diplomaților americani să conteste legea DSA
foc in rusia dupa un atac ucrainean
După atacurile ucrainene cu drone care au oprit rafinării, Rusia vrea să crească exporturile de petrol
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Revoltă la înmormântarea lui Ion Iliescu. Funeraliile fostului președinte închid total cimitirul: ”Dacă aveam...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
Tragedie în fotbal! Un arbitru FIFA a murit la 43 de ani, după ce a susținut probele fizice
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Lupta violentă dintre un rechin-ciocan și o pisică de mare, filmată lângă țărmul Floridei. Momentul a devenit...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”