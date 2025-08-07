India nu cedează în fața tarifelor lui Trump și îl așteaptă pe Putin: „Suntem emoţionaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale”

În ciuda presiunilor comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care încearcă să forțeze Delhi să reducă legăturile cu Moscova, India a confirmat că îl va primi în vizită pe președintele rus Vladimir Putin. Anunțul vine la scurt timp după ce Donald Trump a impus un nou val de tarife asupra importurilor indiene, în replică la achizițiile de petrol rusesc. Kremlinul consideră relația cu India „strategică și privilegiată”.

Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze o vizită în India, a anunţat joi, în timpul unei vizite la Moscova, consilierul indian pentru securitate naţională, Ajit Doval, într-un moment de presiuni comerciale crescânde din partea Statelor Unite, care caută să forţeze India să-şi diminueze relaţiile cu Rusia, în special achiziţiile de petrol rusesc.

Oficialul indian a confirmat că vizita lui Putin a fost convenită, dar datele nu sunt încă stabilite. Agenţia de ştiri rusă Interfax afirmă că vizita ar putea avea loc la sfârşitul lunii august.

"Suntem foarte emoţionaţi şi încântaţi să aflăm de vizita Excelenţei Sale, preşedintelui Rusiei, preşedintele Putin, în India. Cred că datele sunt aproape definitivate", a declarat consilierul indian pentru securitate naţională.

Anunţul vine la o zi după ce preşedintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care, la taxele vamale de 25% pe care le-a impus deja Indiei, a adăugat încă 25% pentru o serie de produse importate de SUA din India, motivând că acesta este un "răspuns faţă de cumpărarea continuă de petrol rusesc" de către India, ceea ce, potrivit Washingtonului, oferă Rusiei o sursă esenţială de venit pentru finanţarea războiului din Ucraina.

Rusia sare în apărarea Indiei

La Moscova, guvernul rus a calificat ultimele declaraţii ale lui Trump drept o "încercare grosolană de a pune presiune pe un partener strategic" al Rusiei. Potrivit Kremlinului, măsurile anunţate de SUA urmăresc să "pedepsească India pentru că îşi apără autonomia energetică" şi nu au "nicio legătură reală cu Ucraina".

De asemenea, Rusia şi-a apărat parteneriatul strategic cu India. "Rusia şi India sunt unite de legături de prietenie puternice care au rezistat testului timpului. Pentru ţara noastră este prioritară consolidarea parteneriatului strategic, privilegiat şi special cu India", a declarat în timpul întâlnirii cu consilierul indian pentru securitate naţională secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu.

Acesta a subliniat că Rusia este hotărâtă să continue "cooperarea activă cu obiectivul de a crea o nouă ordine mondială, mai justă şi mai stabilă, şi pentru a garanta supremaţia dreptului internaţional şi lupta comună împotriva provocărilor şi ameninţărilor contemporane".

Oficialul rus a mai menţionat că fundamentul dialogului bazat pe încredere dintre cele două ţări îl reprezintă contactele periodice dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi.

India acuză Occidentul de ipocrizie

Anterior, India a acuzat de "ipocrizie" statele occidentale care au exprimat critici faţă de relaţiile sale comerciale substanţiale cu Rusia, amintindu-le de propriile lor relaţii comerciale cu Rusia, ţară de unde Occidentul continuă să cumpere produse precum gazul natural sau uraniul.

După China, India este cel mai mare cumpărător de petrol rusesc. Anul trecut, circa 36% din importurile de petrol ale Indiei au provenit din Rusia, o creştere substanţială faţă de procentul de aproximativ 2% în anii anteriori războiului din Ucraina.

India explică această creştere prin faptul că "livrările tradiţionale (de petrol) au fost deviate către Europa după declanşarea conflictului" din Ucraina, întrucât ţările europene au căutat alternative la petrolul rusesc, din dorinţa lor de a sancţiona astfel Rusia.

Pe de altă parte, sancţiunile occidentale împotriva Rusiei, în special plafonul de preţ impus petrolului rusesc sub preţul pieţei, au făcut acest produs mai atractiv pentru companiile indiene, care au reuşit astfel să facă economii de miliarde de dolari.

Reacția Indiei după noile tarife impuse de Trump

În urma noilor taxe vamale impuse de SUA, guvernul indian a afirmat că va lua "toate măsurile necesare pentru a proteja interesul naţional", amintind că India şi Statele Unite au desfăşurat în ultimele luni negocieri pentru un acord comercial "echitabil, echilibrat şi reciproc avantajos".

Dar negocierile comerciale dintre SUA şi India nu par să fi condus la un acord pe placul lui Trump. Una dintre nemulţumirile părţii americane pare să fie refuzul Indiei de a-şi deschide piaţa pentru produsele agricole - inclusiv prin autorizarea importurilor de produse modificate genetic -, în condiţiile în care agricultorii formează în această ţară un electorat puternic.

"Interesele agricultorilor sunt principala noastră prioritate. India nu va compromite niciodată interesele agricultorilor, fermierilor şi pescarilor săi. Şi ştiu că va trebui să plătesc personal un preţ uriaş pentru aceasta dar sunt pregătit", a declarat premierul Modi, în timpul unui discurs susţinut joi la o conferinţă la New Delhi.

