Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile. Dragoș Pîslaru: „Mergem în direcţia cea bună”

Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile, a anunţat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, care a adăugat că se doreşte încurajarea municipalităţilor pentru a aplica pentru proiecte împreună cu reţele de consumatori privaţi.

„Nu sunt 100% sigur, dar în proporţie de 90% avem şansa ca peste două zile, adică joi, să adoptăm Legea comunităţilor energetice. Mergem în direcţia cea bună. Cred că s-a aşteptat câţiva ani. Şi astăzi am avut o discuţie despre comunităţile energetice. La momentul actual vedem această măsură împărţită în două, odată pentru gospodăriile private şi apoi pentru autorităţi locale. Avem această ocazie datorită reprogramării fondurilor de coeziune la jumătatea exerciţiului, avem posibilitatea redirecţionării fondurilor către gospodării. Nu s-a decis încă, dar discutăm, nu e decizia mea, e decizia unui comitet de monitorizare. Avem ocazia de a crea o prioritate pentru gospodării, primim o prefinanţare suplimentară şi o extindere a termenului de implementare. Avem mai mult spaţiu de finalizare a investiţiilor, mai ales a celor dificile. Nu vrem să ne atingem de banii de eficienţă energetică. Intenţionăm să folosim o parte din cele 500 milioane euro pentru a-i utiliza la eficienţă energetică şi la renovare ca să avem un mix între comunităţi energetice şi eficienţă energetică. Din consultările cu băncile, pare să fie realizabil, deci nu redirecţionăm bani de la comunităţile energetice către alţii, ci creăm o soluţie combinată între eficienţă energetică şi proiecte cu privire la comunităţile energetice", a declarat Dragoş Pîslaru, citat de Agerpres.

El a fost întrebat despre cadrul legal privind comunităţile energetice.

Totodată, ministrul a subliniat că se doreşte încurajarea municipalităţilor „să aplice împreună cu reţele de consumatori privaţi”. „Le vom da puncte suplimentare dacă primăriile, împreună cu aceste reţele, vor aplica pentru proiecte, pentru că ei au capacitatea administrativă”, a adăugat ministrul.

