Live TV

Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile. Dragoș Pîslaru: „Mergem în direcţia cea bună”

Data publicării:
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Dragos Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Legea comunităţilor energetice ar putea fi adoptată peste două zile, a anunţat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, care a adăugat că se doreşte încurajarea municipalităţilor pentru a aplica pentru proiecte împreună cu reţele de consumatori privaţi.

„Nu sunt 100% sigur, dar în proporţie de 90% avem şansa ca peste două zile, adică joi, să adoptăm Legea comunităţilor energetice. Mergem în direcţia cea bună. Cred că s-a aşteptat câţiva ani. Şi astăzi am avut o discuţie despre comunităţile energetice. La momentul actual vedem această măsură împărţită în două, odată pentru gospodăriile private şi apoi pentru autorităţi locale. Avem această ocazie datorită reprogramării fondurilor de coeziune la jumătatea exerciţiului, avem posibilitatea redirecţionării fondurilor către gospodării. Nu s-a decis încă, dar discutăm, nu e decizia mea, e decizia unui comitet de monitorizare. Avem ocazia de a crea o prioritate pentru gospodării, primim o prefinanţare suplimentară şi o extindere a termenului de implementare. Avem mai mult spaţiu de finalizare a investiţiilor, mai ales a celor dificile. Nu vrem să ne atingem de banii de eficienţă energetică. Intenţionăm să folosim o parte din cele 500 milioane euro pentru a-i utiliza la eficienţă energetică şi la renovare ca să avem un mix între comunităţi energetice şi eficienţă energetică. Din consultările cu băncile, pare să fie realizabil, deci nu redirecţionăm bani de la comunităţile energetice către alţii, ci creăm o soluţie combinată între eficienţă energetică şi proiecte cu privire la comunităţile energetice", a declarat Dragoş Pîslaru, citat de Agerpres.

El a fost întrebat despre cadrul legal privind comunităţile energetice.

Totodată, ministrul a subliniat că se doreşte încurajarea municipalităţilor „să aplice împreună cu reţele de consumatori privaţi”. „Le vom da puncte suplimentare dacă primăriile, împreună cu aceste reţele, vor aplica pentru proiecte, pentru că ei au capacitatea administrativă”, a adăugat ministrul.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
Alexander Lukașenko
2
Refugiul unui dictator. Aleksandr Lukașenko își construiește o reședință de lux în Rusia...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
5
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sebastian vladescu
Sebastian Vlădescu și Ionuţ Costea au ieșit din închisoare: ÎCCJ a...
oana gheorghiu la sedinta de guvern, zambind
Sorin Grindeanu, un nou atac la adresa Oanei Gheorghiu: Venirea ei în...
micula1
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi...
ilie bolojan sorin grindeanu marian neacsu _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședință în Coaliție privind concedierile din primării și pensiile...
Ultimele știri
La 15 ani şi 308 zile, englezul Max Dowman scrie istorie în Liga Campionilor
Legendele rockului revin pe scenă: AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul mondial „Power Up”
Sorin Grindeanu: Dacă unii din Guvern lasă la o parte orgoliile, există șanse să rezolvăm problema pensiilor magistraților
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
sigla csm de la intrare in institutie
Dragoş Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: CSM poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci să dea un aviz în 24, 48 de ore
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru, despre legea pensiilor magistraților propusă de Ilie Bolojan: România ar putea încasa 231 de milioane de euro din PNRR
Sediul Comisiei Europene.
Comisia Europeană a aprobat varianta finală a PNRR pentru România. Dragoș Pîslaru: „Au fost eliminate investiţiile cu risc major”
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru, despre reforma pensiilor magistraților după decizia CCR: „Guvernul nu abandonează aici subiectul”
BUCURESTI - DRAGOS PISLARU - CONFERINTA - 3 SEP 2025
Dragoș Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro care intră, să ai o recesiune
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de...
Adevărul
Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia
Playtech
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele...
Newsweek
Decizii la mica recalculare cu pensii crescute cu ZERO lei. Ce adeverințe au depus pensionarii?
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”