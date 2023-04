Mediul de afaceri îi răspunde lui Ciucă, după acuzațiile că nu-și plătesc datoriile: „Marii contribuabili au o disciplină ireproșabilă”

Marii contribuabili din mediul privat au o disciplină fiscală ireproşabilă an de an iar declaraţia premierului cu privire la cauzele deficitului bugetar generează controverse şi interpretări nedorite, consideră Radu Burnete, directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia.

„Confederaţia Patronală Concordia consideră că declaraţia premierului cu privire la cauzele deficitului bugetar generează controverse şi interpretări nedorite. Din analizele noastre, marii contribuabili din mediul privat au o disciplină fiscală ireproşabilă an de an şi nu avem informaţii care să ne facă să credem că în primul trimestru din 2023 lucrurile ar fi stat altfel. Pentru majoritatea marilor companii private din România care şi-au plătit şi îşi plătesc mereu taxele la timp această generalizare înseamnă o nemeritată stigmă”, a afirmat Radu Burnete, într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, dacă sunt cazuri punctuale de mari contribuabili care nu şi-au plătit datoriile către stat, acestea ele trebuie transparentizate pentru a fi remediate.

Mai mult, Burnete precizează că cifrele din trecut arată că, în general, nu marile companii din mediul privat sunt cele care acumulează obligaţii fiscale restante iar bunul mers al finanţelor publice depinde de aceste companii şi de faptul că achită mereu la timp taxele şi impozitele.

„Este neclar dacă avem de a face cu o colectare slabă cauzată de întârzieri la plată sau o supraestimare a veniturilor. Să ne aducem aminte de avertizările Consiliului Fiscal dinaintea adoptării bugetului pe anul acesta. Încă din decembrie anul trecut Consiliul Fiscal considera probabilă încasarea în 2023 a unor venituri cu 11,3 miliarde de lei mai mici comparativ cu ţintele asumate, reprezentând circa 0,73% din PIB, inclusiv din supraevaluarea unor venituri fiscale, dar nu numai. Iată că vedem această avertizare materializându-se. Pe lângă acestea România are în continuare o problemă nerezolvată cu evaziunea fiscală şi cu economia neagră şi asta reiese din toate analizele Comisiei Europene privind sumele de TVA necolectate din toată Europa unde România este în capul clasamentului. În măsura în care datele Guvernului arată că analiza noastră este incorectă suntem deschişi la dialog pentru a înţelege şi corecta, dar şi pentru a reconfirma disciplina fiscală a celor pe care îi reprezentăm”, a subliniat directorul executiv al Confederaţiei Concordia.

Guvernul va identifica măsurile fiscale pentru „a chibzui” mai bine cheltuielile, a declarat, joi, premierul Nicolae Ciucă, care a făcut un apel la marii contribuabili să-şi plătească datoriile către stat, iar instituţiile statului să asigure colectarea acestor venituri, subliniind că nu vor fi luate măsuri de austeritate.

„Ne dorim să gestionăm cheltuielile publice. Am luat decizia ca, la nivelul Guvernului, sigur o decizie pe care am discutat-o şi în coaliţie, să identificăm acele măsuri fiscale prin care să chibzuim mai bine cheltuielile, astfel încât să ne asigurăm că la finalul anului ne încadrăm în limitele de deficit. Vreau să dau câteva detalii. Toate aceste măsuri au survenit din momentul în care, la finalul primului trimestru, am constatat că există un deficit în colectare, deficitul aparţine preponderent marilor contribuabili. Fac un apel public către marii contribuabili să-şi plătească datoriile către stat şi, în acelaşi timp, dau o sarcină instituţiilor statului să facă în aşa fel încât să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu şi să asigure colectarea acestor venituri”, a afirmat Ciucă.