Ministerul Energiei dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda: „E suficientă motorină și benzină în România”

Data publicării:
alimentare cu combustibil in benzinarie
Credit foto: Guliver/Getty Images

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că prețurile carburanților la pompă nu vor exploda. În Guvern s-a făcut deja un grup de lucru și se pregătește un proiect de lege pentru a limita efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Lukoil are în România un lanț de 300 de benzinării și deține rafinăria Petrotel care rafinează 20% din consumul intern.

„În momentul de faţă avem un grup de lucru, împreună cu alte ministere responsabile de acest subiect, am pus deja draftul unui act normativ prin care să reglementăm această situaţie nouă pentru statul român şi pentru toate ţările care au aceste implicaţii în urma sancţiunilor impuse de către SUA, în legătură directă şi cu SUA, cu cei de la OFAC, în legătură directă şi cu compania. Ne facem treaba pentru a ne asigura că nu vor fi perturbaţii în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, că nu vor fi afectate companiile care au relaţii comerciale cu această companie şi că nu va fi o lipsă a combustibililor pe piaţă. Ăsta este scopul final”, a declarat Bogdan Ivan.

Despre varianta unei administrări speciale, ministrul a precizat că „Sunt formule la care se lucrează acum, tocmai pentru a fi în acord şi cu sancţiunile internaţionale împotriva Federaţiei Ruse şi cu modul în care nu ne dorim să fie afectaţi niciunul dintre români, nici angajaţii companiei, nici partenerii comerciali, nici oamenii care alimentează astăzi la pompă”.

El a admis că „e o discuţie” în ceea ce priveşte o eventuală creştere a preţului combustibilului la pompă.

„Consiliul Concurenţei şi alte instituţii trebuie să se pronunţe, să facă o analiză. În momentul de faţă nu sunt condiţii obiective care să justifice o creştere a preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de faţă, pe lângă zona de producţie internă de combustibil, avem şi importuri masive şi avem o situaţie foarte clară pe piaţa de combustibil. Nu suntem în situaţia în care este Bulgaria, de exemplu, care este dependentă în proporţie de aproape 100% de rafinăria Lukoil”, a declarat ministrul, citat de News.ro.

Referitor la scenariul estimat de analişti care susţin că preţul combustibilului la pompă va creşte cu cel puţin 10% dacă se va închide Rafinăria Petrotel şi România va fi nevoită să recurgă la importuri, Bogdan Ivan a afirmat: „Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că în momentul de faţă România este şi exportator de benzină şi de motorină. Adică suntem în situaţia în care noi avem suficientă motorină şi benzină, iar în momentul în care apar aceste potenţiale modificări, tocmai din acest motiv facem acest act normativ, pentru a ne asigura că nu vor fi perturbaţii în piaţă şi pentru a ne asigura că este suficientă motorină şi benzină. Astăzi, la cum este configurată piaţa, este suficientă motorină şi benzină în România ca să nu se justifice o creştere a preţului, ca să fie foarte clar acest lucru”.

El a adăugat că statul se preocupă să rezolve această situaţie cu un impact negativ minim.

„Iar în momentul de faţă se lucrează la acest act normativ, pentru că sunt mai multe ministere responsabile. De la noi, de la Energie, a pornit draftul actului normativ, fiecare o să vină să îl completeze ulterior: Ministerul de Externe, Ministerul de Finanţe, Ministerul Economiei şi urmează să fie adoptat în Guvernul României. În clipa în care el va fi adoptat, cu fiecare detaliu stipulat în actul normativ, o să ieşim să-l comunicăm. Ceea ce e foarte important să ştie atât oamenii care se uită la noi, cât şi cei care lucrează în reţelele locale din România, că statul se preocupă să rezolve această situaţie cu un impact negativ minim”, a explicat ministrul Energiei.

El a menţionat că detaliile vor fi comunicate atunci când documentul va fi finalizat, arătând însă că „se lucrează la cea mai bună formulă posibilă pentru a fi în acord cu legislaţia internaţională, a fi în acord cu sancţiunile impuse de către Statele Unite ale Americii şi cu legislaţia naţională din România”.

„Scopul este unul foarte clar: de a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei”, a mai declarat ministrul Energiei.

David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
Digi Sport
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
