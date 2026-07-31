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Comandament de lucru la Guvern pentru criza combustibilului: Companiile au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare

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Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Reprezentanţii companiilor din domeniul petrolier şi al distribuţiei de carburanţi au discutat, vineri, la Palatul Victoria cu oficiali din Ministerul Energiei pe tema aprovizionării constante cu combustibil a pieţei interne. Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare şi nu anticipează dificultăţi majore sau discontinuităţi în asigurarea cantităţilor necesare pieţei româneşti.

„Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, şi secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, au avut astăzi un comandament de lucru cu reprezentanţii companiilor din domeniul petrolier şi al distribuţiei de carburanţi. Aprovizionarea constantă cu combustibil a pieţei interne a fost tema discuţiei de la Palatul Victoria”, anunţă, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Sursa citată precizează că a fost analizată situaţia în continuă dinamică şi posibile soluţii de intervenţie, potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieţei româneşti.

„Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare şi nu anticipează dificultăţi majore sau discontinuităţi în asigurarea cantităţilor necesare pieţei româneşti”, dă asigurări Guvernul.

Potrivit Executivului, sunt înregistrate anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din ţară, însă există soluţii pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanţi la nivel naţional.

„Guvernul, în strâns dialog cu companiile de profil, acţionează pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieţei româneşti”, a mai transmis Guvernul.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că suntem în situaţia în care, cel puţin în următoarele două săptămâni, nu estimează că ar fi probleme legate de aprovizionarea cu petrol, după ce Kazahstanul a suspendat livrările de petrol prin conducta Caspian Pipeline Consortium (CPC) către terminalul rusesc Novorossiisk, de la Marea Neagră.

El a precizat că Rompetrol, care se aprovizionează pe relaţia Kazahstan, caută variante suplimentare.

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Editor : B.E.

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