Ministerul Finanţelor lansează în dezbatere un proiect de finanţare de 700 de milioane de lei anual pentru tehnologii avansate

Romanian LEI Currency Banknote. RON Money European Currency
Foto: Profimedia
Investiţii strategice în inovare şi producţie Cadrul de implementare

Ministerul Finanţelor anunţă că a elaborat proiectul de hotărâre pentru instituirea schemei de finanţare TechUpRomânia, pentru susţinerea investiţiilor în cercetare-dezvoltare pentru tehnologiile viitorului şi continuate cu capacităţi de producţie.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Finanţelor, obiectivul proiectului TechUp România este de accelerare a modernizării economiei şi crearea de valoare adăugată ridicată la nivel naţional.

Programul va avea un buget anual de 759 de milioane de lei, pentru perioada 2026-2032, şi face parte din Pachetul de relansare economică aprobat prin OUG nr.8/2026. Schema va accelera creşterea economică prin stimularea investiţiilor cu valoare adăugată mare şi va susţine optimizarea balanţei comerciale prin exporturi de tehnologie şi consolidarea productivităţii muncii, prin crearea de locuri de muncă înalt calificate

Conform comunicatului citat de News.ro, este primul program care vizează cercetarea şi dezvoltarea de soluţii tehnologice avansate şi finanţează întregul parcurs tehnologic, eliminând fragmentarea care exista anterior între fazele de cercetare şi producţie. Programul răspunde unei nevoi structurale identificate la nivel naţional: lipsa infrastructurilor intermediare între cercetarea de laborator şi piaţă, care obligă în prezent companiile româneşti să externalizeze activităţi critice de cercetare şi testare în afara ţării sau lipsa mecanismelor de continuare cu producţie.

„Acest program este un parteneriat pentru suveranitatea tehnologică a României. Nu finanţăm doar afaceri, ci susţinem dezvoltarea de soluţii care generează valoare adăugată mare şi care pot redefini sectoare întregi la nivel global. TechUp România reprezintă cea mai ambiţioasă iniţiativă naţională de sprijinire a tehnologiilor cu impact sistemic ridicat”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Investiţii strategice în inovare şi producţie

Programul TechUp România prevede acordarea de finanţări pentru proiecte cu o valoare a investiţiei cuprinsă între 5 milioane şi 50 milioane lei, structurate pe două componente:

  • Componenta I (Cercetare-Dezvoltare): Finanţare prin granturi de la bugetul de stat, cumulată cu o deducere fiscală de 200% pentru cheltuielile de C&D;
  • Componenta II (Producţie): Granturi destinate investiţiilor iniţiale în capacităţi de producţie, utilizând active corporale şi necorporale.

Schema se adresează proiectelor de frontieră din următoarele domenii:

  • Digital: Calcul avansat, Inteligenţă Artificială, Microelectronică.
  • Life Science: Bio-Tehnologie, Agri-Tech, Sănătate de precizie.
  • Energie: Energie verde, Stocare, Tehnologii climatice.
  • Mobilitate & Spaţiu: Sisteme autonome şi tehnologii spaţiale.
  • Industria 4.0: Materiale avansate şi producţie industrială modernă.

Cadrul de implementare

Bugetul total estimat al TechUp este de până la 5,3 miliarde lei, alocat etapizat în perioada 2026–2032, cu o alocare anuală de aproximativ 759 milioane lei.

Acest mecanism integrat de sprijin financiar şi fiscal urmăreşte reducerea riscului de subfinanţare a proiectelor de inovare, prin compensarea deficienţelor de finanţare a a proiectelor disruptive, precum şi prin încurajarea inovării autohtone şi stimularea investiţiilor în sectoare cu valoare adăugată mare.

Implementarea programului va contribui la creşterea productivităţii şi a competitivităţii economiei româneşti, dezvoltarea unui ecosistem naţional de inovare capabil să genereze proprietate intelectuală, crearea de locuri de muncă înalt calificate şi reducerea migraţiei specialiştilor, îmbunătăţirea balanţei comerciale prin stimularea exporturilor de tehnologii şi soluţii avansate, accelerarea digitalizării şi a tranziţiei către o economie sustenabilă.

Proiectul este fundamentat pe legislaţia europeană privind ajutoarele de stat şi este exceptată de la obligaţia notificării către Comisia Europeană, oferind capacitatea de depunere a proiectelor imediat dupa publicarea Ghidurilor aferente.

„Prin TechUp România, statul român îşi asumă un rol activ în susţinerea inovării, securităţii tehnologice şi dezvoltării durabile, transformând cheltuiala publică într-o investiţie strategică pentru viitorul economiei naţionale”, mai arată Ministerul Finanţelor.

Editor : M.B.

