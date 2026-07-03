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Ministerul Finanțelor a dat startul unei noi ediții FIDELIS. Ce dobânzi oferă statul pentru economiile românilor

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titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
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Din articol
Facilități pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor a lansat vineri, 3 iulie, cea de-a șaptea ediție a programului FIDELIS din acest an, prin care persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot investi în titluri de stat denominate în lei și în euro. Subscrierile pot fi realizate până pe 10 iulie 2026.

Potrivit Ministerului Finanțelor, titlurile de stat sunt disponibile prin intermediul sindicatului de intermediere format din BT Capital Partners, Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Acestea sunt listate la Bursa de Valori București.

„Rezultatele FIDELIS demonstrează că românii au încredere într-un instrument de economisire sigur, transparent și avantajos. Aproape 70 de miliarde de lei investiți în mai puțin de șase ani reprezintă nu doar o performanță a programului, ci și dovada că tot mai mulți români aleg să-și valorifice economiile prin investiții responsabile. Vom continua să dezvoltăm acest program și să oferim condiții competitive investitorilor, consolidând, în același timp, finanțarea economiei românești prin piața de capital”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Noua ediție FIDELIS include patru emisiuni în lei și trei în euro.

Pentru investițiile în lei, dobânzile oferite sunt:

  • 6,30% pentru titlurile cu scadența la 2 ani;
  • 7,30% pentru titlurile cu scadența la 2 ani dedicate donatorilor de sânge;
  • 6,85% pentru titlurile cu scadența la 4 ani;
  • 7,55% pentru titlurile cu scadența la 10 ani.

În cazul titlurilor de stat denominate în euro, investitorii beneficiază de:

  • 3,90% pentru scadența la 3 ani;
  • 4,80% pentru scadența la 5 ani;
  • 6,20% pentru scadența la 10 ani.

Facilități pentru donatorii de sânge

Ministerul Finanțelor continuă și în această ediție tranșa specială dedicată donatorilor de sânge. Aceștia beneficiază de o dobândă de 7,30% pentru titlurile de stat în lei cu scadența la doi ani și de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Facilitatea este disponibilă pentru persoanele care pot dovedi că au donat sânge începând cu 1 februarie 2026.

Ministerul Finanțelor a transmis că, de la lansarea programului, în august 2020, cele 37 de ediții FIDELIS au atras investiții totale de 69,8 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14 miliarde de euro.

Numai în 2026, valoarea subscrierilor a depășit 7,7 miliarde de lei. Cea mai recentă ediție, desfășurată în luna iunie, a atras 939,5 milioane de lei, dintre care 442,7 milioane de lei prin emisiunile în lei și 95,4 milioane de euro prin cele denominate în euro.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în procesul de subscriere nu sunt percepute comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, deținătorii de titluri de stat FIDELIS ajunse la scadență pot reinvesti sumele disponibile prin subscrierea în cadrul noii emisiuni.

Editor : A.D.

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