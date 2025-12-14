Ministrul Economiei: S-a întâlnit prostul cu deşteptul la Avioane Craiova. Prostul a fost statul, deşteptul a fost o firmă privată

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a afirmat, duminică, referindu-se la situaţia de la Avioane Craiova, că acolo "s-a întâlnit un prost cu un deştept" în condiţiile în care compania de stat a fost la mijloc într-un contract "foarte păgubos".

Contractul viza livrarea de avioane pentru antrenamentul piloţilor de F-16.

"La Avioane Craiova, vă spun pe olteneşte aşa, s-a întâlnit un prost cu un deştept. Prostul a fost statul, Avioane Craiova, deşteptul a fost o firmă privată. Avioane Craiova a fost la mijloc într-un contract foarte păgubos pentru el, pentru care cineva a trebuit să plătească. A făcut un contract cu Armata Română şi contractul cu Armata Română spune 'dacă nu eşti în stare să-mi livrezi ce te obligi că faci, trebuie să plăteşti penalităţi, vreo 30 de milioane de euro'. Pentru ca Avioane Craiova să poată livra ce era obligat să livreze prin contract, depindea şi de o firmă privată. Acelei firme private, dacă nu îi livra ce trebuia să-i livreze ca să poată să dea spre Armata Română, i-a pus penalităţi de vreo 10.000 de euro. Şi firma aia, ce credeţi, n-a livrat", a spus ministrul la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

În context, acesta a explicat că nu este vorba doar despre o problemă financiară, ci şi despre una strategică.

"Dincolo de sumele astea cu 30 de milioane, este o importanţă strategică pentru statul român. De ce? Toată regiunea are un interes foarte mare, o foame foarte mare să pregătească piloţii de avioane F-16. Toate ţările din regiune. Următorul loc liber cred că este peste un an de zile pentru un curs de pilot de F-16. Sunt şi scumpe, sunt şi lucruri puţine. Aceste avioane modernizate la Avioane Craiova pot înlocui o bună parte din şcoala care se face pe F-16. Este şi mult mai ieftin şi găseşti mai multe locuri. Aşadar, pe aceste avioane faci, nu ştiu, 60-70% din pregătire, după care te muţi pe F-16. Şi rezolvi problema asta foarte repede", a afirmat Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, pentru ca avioanele să fie livrate, mai trebuie îndeplinite două condiţii tehnice, una fiind legată de software, iar alta de un aruncător electronic de muniţie pentru care a fost o solicitare care nu poate fi îndeplinită.

"Este o comisie care încearcă să scoată obligaţia asta din contract. Partea proastă este de-abia acum alta. A expirat perioada până la care Avioane Craiova aveau obligaţia să trimită, să livreze produsul şi cei de la MApN le vor cere, obligaţi de lege, să returneze avansul. E în două etape, douăzeci de milioane, a doua etape mai mare...", a mai spus ministrul Economiei.

