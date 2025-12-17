Live TV

Ministrul Energiei: A fost o mare psihoză că vor crește prețurile la benzină şi motorină, dar chiar au scăzut

Data publicării:
benzinarie din romania
FOTO: Shutterstock

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, transmite că s-a asigurat ca preţurile la benzină şi motorină să nu crească în această perioadă, mai ales după „marea psihoză” creată de situația cu Lukoil. „Chiar au scăzut preţurile,” a subliniat ministrul. „Nu voi permite ca românii să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate,mai ales în prag de sărbători,” a adăugat Ivan.

„Acum o lună de zile era o mare psihoză, toţi spuneau: vai de mine cresc preţurile la 10 lei motorina şi benzina, pentru că avem situaţia cu Lukoil în contextul internaţional. Astăzi, dacă ne uităm la marile scenarii că va fi 9 - 10 lei motorina şi benzina, este 7,27 lei benzina, motorina 7,47 lei, chiar au scăzut preţurile. Am chemat toţi operatorii şi le-am transmis direct ca o să avem nevoie ca ei să păstreze preţul la o cotă normală. Am transmis un mesaj foarte clar către Consiliul Concurenţei şi ANPC, prin care le-am cerut să caute dacă există practici neconcurenţiale pe piaţă şi în această formă m-am asigurat că nu au crescut preţurile la motorină şi la benzină", a transmis, miercuri, ministrul Energiei, într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

"Rolul pe care îl avem ca şi oameni care îi reprezintă pe cei mulţi este să ne facem treaba, să ne asigurăm că oamenii sunt respectaţi şi că nimeni, indiferent cum îi cheamă şi cine sunt, nu se joacă cu preţurile pe piaţă şi nu pun o presiune mai mare pe buzunarul fiecărui român. Aşa că, şi de acum înainte, oamenii au o bază în mine că îi reprezint şi sunt vocea lor în Guvernul României", a adăugat Ivan.

Ministrul a precizat că nu va permite ca românii "să plătească preţuri la pompă nejustificate şi exagerate, mai ales în prag de sărbători".

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
4
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
Dmitri Peskov
5
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan ivan la o sedinta
România va fi conectată la reţeaua electrică din vestul Europei. Bogdan Ivan: Sunt 30 de miliarde de euro la care avem prioritate
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Interconectarea Austria-Ungaria aduce energie mai ieftină pentru România, spune ministrul Bogdan Ivan. Anunț despre Neptun Deep
Camion militar
Focuri de avertisment în Tulcea, după ce mai mulți tineri au fost prinşi în timp ce furau combustibil dintr-un camion militar
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Bogdan Ivan: OMV Petrom şi Romgaz lucrează la investiţia care poate transforma România într-un pol de stabilitate energetică european
reprezentanți guvern Bolojan - membrii „Romanian Business & Innovation Platform Austria
Cooperarea economică, subiectul cheie la o întâlnire dintre reprezentanți guvernamentali și membrii Romanian Business & Innovation
Recomandările redacţiei
poftofel cu bani
Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles la Palatul...
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat...
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata...
Ultimele știri
Georgienii nu mai pot vota decât pe teritoriul țării. „Se va reduce influența forțelor externe”
Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță”
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Neli Lucescu dezvăluie secretul mariajului cu Mircea Lucescu! Când s-au cunoscut cei doi și cum se înțeleg...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
Ce venituri urmărește ANAF cel mai atent. Când apare riscul unui control
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
70.000.000 €! Gică Popescu nu a stat pe gânduri și dă lovitura: ”Nu trebuie să știe nimeni”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...