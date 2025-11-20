Live TV

Ministrul Finanţelor, despre cota TVA în HoReCa: „Eu înclin să avem acelaşi tratament”

chelnerita la restaurant
Credit foto: Guliver/Getty Images

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi seară, la Digi24, că guvernul urmează să decidă în privința cotei TVA în industria HoReCa, precizând că el „înclină” să o menţină la valoare actuală de 11%.

„Ştiu că este o discuţie legată de HoReCa. E o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborarea bugetului. Am colectat nişte date, ANAF are date în privinţa evoluţiei încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul III. Vom discuta aceste date cu premierul şi atunci vom lua o decizie”, a declarat Alexandru Nazare joi seară, la Digi 24.

Întrebat dacă susţine aducerea cotei de TVA pentru industria ospitalităţii la nivelul celei din celelalte industrii, Nazare a răspuns: „Eu înclin să avem acelaşi tratament pentru HoReCa cum avem şi pentru TVA-ul standard, adică să rămânem cu cota de 11% pentru 2026. Să rămânem 11%”.

