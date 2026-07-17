Două blocuri cu 128 de apartamente au fost construite la aproximativ 100 de metri de un depozit de muniție din Pitești, deși legea impunea o distanță minimă de 200 de metri, a declarat vineri ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta susține că avizul favorabil a fost emis ilegal, iar 18 angajați ai Ministerului Apărării, inclusiv un general de brigadă, sunt cercetați de procurorii DNA în acest caz.

Radu Miruță a explicat că, în aprilie 2019, dezvoltatorul a solicitat avizul Ministerului Apărării pentru construirea blocurilor, însă instituția a emis un aviz negativ deoarece proiectul nu respecta distanța minimă prevăzută de lege. Potrivit ministrului, și cea de-a doua solicitare a primit un răspuns negativ, însă situația s-a schimbat la a treia cerere, deși documentația era identică.

„Două luni mai târziu, la o a treia solicitare identică, cu nerespectarea legii, s-a dat aviz pozitiv. Acela a fost momentul în care s-a ridicat bariera pentru a se demara aceste construcţii. Aici, suplimentar, este o conştientizare şi din partea Primăriei despre ilegalitate, pentru că am găsit un acord semnat la Piteşti între Ministerul Apărării şi Primăria Piteşti cu privire la o limită de 200 de metri distanţă faţă de depozitul de muniţie. Primăria semnase acest acord, exista acel acord şi, cu toate că el exista în primărie şi exista conştientizare despre el, s-a făcut că nu se mai cunoaşte şi s-a dat aviz de a se construi aceste blocuri”, a declarat ministrul, vineri, într-o conferinţă de presă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

18 angajați ai MApN, cercetați de DNA

Ministrul interimar al Apărării a precizat că în acest dosar sunt cercetați de DNA 18 angajați ai Ministerului Apărării, inclusiv persoane cu funcții de conducere.

„Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi. Toţi au fost trimişi pentru cercetare la DNA, oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Prin mâna lor a trecut aprobarea unor astfel de decizii”, a afirmat Radu Miruță.

El a adăugat că a cerut șefului Statului Major al Apărării o analiză privind posibilitatea mutării depozitului de muniție, dacă aceasta va fi soluția stabilită în urma evaluărilor.

Totodată, Ministerul Apărării urmează să notifice Primăria Pitești, Consiliul Județean Argeș și Inspectoratul de Stat în Construcții în legătură cu această situație.

Editor : A.D.