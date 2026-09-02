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George Simion: SAFE e păgubos şi plin de acuzaţii de corupţie. AUR va depune la DNA un denunţ

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george simion face declaratii
George Simion. Foto: Inquam Photos
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Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că programul SAFE este păgubos şi plin de acuzaţii de corupţie. El a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă că, astăzi, la Direcţia Naţională Anticorupţie, AUR va depune un denunţ, in rem, privind posibile fapte de corupţie cu privire la acest program. 

„Programul PNRR, aşa cum a fost gestionat de către coaliţia PSD, PNL, USR, UDMR, a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzaţii de corupţie, este şi programul SAFE. Din acest punct de vedere, vă anunţ că astăzi la Direcţia Naţională Anticorupţie, AUR va depune o sesizare, un denunţ, privind posibile fapte de corupţie”, a anunţat George Simion la Parlament, conform News.ro. 

El a continuat: „Atrag atenţia încă o dată, cum am făcut-o şi în alte conferinţe de presă, ca cei care sunt implicaţi în posibile fapte de corupţie să nu meargă mai departe cu ele”. 

Liderii AUR au mai contestat anterior programul european SAFE. George Simion acuza, în luna mai, fosta coaliție de guvernare, inclusiv PSD, alături de care a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, că a făcut „un jaf de proporții gigantice” în cazul contractelor din cadrul SAFE. 

De asemenea, prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat, la Digi24, că România nu-și permite să facă achiziții de echipament și armament militar prin SAFE. Deși AUR s-a împotrivit legislației care permite doborârea dronelor care intră în spațiul aerian al României, acesta spune că statul s-ar putea apăra doar cu drone într-un război asimetric. 

Instrumentul SAFE este finanțat prin împrumuturile UE de pe piețele financiare. Acest lucru permite acordarea de împrumuturi pe termen lung la prețuri competitive și structurate în mod atractiv statelor membre solicitante. Condițiile împrumuturilor SAFE beneficiază de ratingul de credit puternic al UE. 

Editor : A.C.

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