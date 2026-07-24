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Video Nicușor Dan: România vrea să dubleze schimburile comerciale cu India. „Există perspective economice importante între economiile noastre

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Țara noastră își propune să dubleze schimburile comerciale cu India în următorii ani, a declarat vineri șeful statului Nicușor Dan, la Romania – India Business Forum, organizat cu prilejul vizitei de stat în România a președintei Republicii India Droupadi Murmu.

Șeful statului a apreciat că vizita reprezintă un moment important pentru relațiile dintre cele două țări.

„ E un moment important în relația noastră bilaterală, așa cum s-a spus după mult timp, un contact la nivel înalt între România și India, deși relația bilaterală între România și India este veche, consolidată și nu a existat dubii în această relație. Mă bucur că vizita politică are o puternică componentă economică, pentru că există perspective economice importante între economiile noastre. India este a 4-a economie a lumii. (...) După mult timp e un contact la nivel înalt între România şi India”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România oferă oportunități importante de colaborare, în special în domeniile energiei, tehnologiei și cercetării.

„India este un mare centru de inovație tehnologică. România este poarta de intrare dinspre Asia între înspre Europa și de asemenea, România este, dacă ne uităm la viitor, este o țară cu o perspectivă energetică interesantă, este o țară u o calitate a personalului interesantă, de asemenea, în special în zona de tehnologie, științe, IT, deci există posibilități de cooperare care să care se deschid în fața noastră”, a spus acesta.

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Nicușor Dan a arătat că unul dintre principalele obiective este creșterea semnificativă a schimburilor comerciale dintre cele două state, iar în acest sens un rol important îl va avea viitorul Acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India.

„ Schimburile comerciale în 2025 1,3 miliarde dolari India, al 3-lea partener economic al României din zona indopacific, dar așa cum am vorbit cu doamna președinte, ambiția noastră este să dublăm acest cifră aceasta de schimburi comerciale și avem ne ajută foarte tare acordul de liber schimb care a fost semnat între Uniunea Europeană și India, pe care noi în interiorul Uniunii Europene l-am, l-am susținut și avem, am avut venind la bilateral, avem o comisie mixtă de cooperare economică, Ea s-a reunit anul trecut la București, după o pauză de asemenea importantă și toamna aceasta se va reuni la Niudeli.

Avem peste 600 de companii cu capital indian care sunt înregistrate azi în România. Ele au creat peste 10.000 de locuri de muncă. Un exemplu, Terapia Cluj, dar avem, de asemenea, în zona de IT, în zona auto, în zona de metalurgie. Ambiţia este să dublăm cifra de schimburi comerciale şi aici ne ajută foarte tare Acordul de liber schimb UE - India”, a transmis președintele.

Șeful statului a evidențiat și domeniile în care România și India pot dezvolta noi parteneriate economice.

„Există oportunităţi de cooperare în zona industriei de apărare şi în zona de energie unde este o aşteptare de dezvoltare globală în anii care vin”, a afirmat Nicușor Dan.

Editor : Ana Petrescu

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