Premierul interimar Ilie Bolojan a primit-o vineri, la Palatul Victoria, pe președinta Republicii India Droupadi Murmu, care efectuează o vizită de stat de trei zile în România.

Conform programului anunțat de Guvern, cei doi oficiali au avut o întrevedere, urmată de discuții între delegațiile celor două state.

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În cursul zilei de vineri, președinta Indiei va participa, alături de președintele Nicușor Dan, la evenimentul „Romania India Business Forum”.

Agenda vizitei include și întâlniri la Parlament, unde Droupadi Murmu va avea întrevederi cu președintele Senatului Mircea Abrudean și cu președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu.

Editor : Ana Petrescu