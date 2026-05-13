O companie românească fabrică la Arad vagoane militare pentru NATO

Astra Vagoane Călători produce vagoane militare pentru NATO, compania arădeană fiind autorizată de către Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic pentru fabricarea de vagoane de comandă.

În baza unui contract încheiat între cele două părţi în urmă cu patru ani pentru fabricarea a 14 vagoane militare, opt au fost livrate deja. Asta s-a întâmplat în primii doi ani de contract, în următorii doi NATO nu a mai dispus de finanţare.

Un nou contract pentru garnituri destinate medicinei militare urmează să fie semnat în perioada următoare.

Anunțul a fost făcut de acționarul principal al fabricii, Valer Blidar, în cadrul unei conferințe de presă organizate cu ocazia încheierii proiectului „Extinderea flotei de tramvaie eficiente energetic pentru Arad – 10 tramvaie”.

”Suntem autorizați de NATO pentru fabricarea de vagoane de comandă. Am livrat în ultimii trei ani câteva bucăți, încă mai sunt de livrat, dar nu au avut finanțare. Acum se pare că finanțarea există și, în mod cert, vom avea de fabricat câteva vagoane militare pentru NATO. Din contractul pe care l-am avut încheiat mai avem doar șase de fabricat, dar vor să mai facem alte 20 de vagoane militare, medicale, adică pentru medicina militară”, a spus el, citat de Radio România Timișoara.

